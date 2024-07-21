Сеансы немого кино с живой музыкой стартуют в ЦПКио Волгограда





В ЦПКиО Волгограда с 22 июля начинаются показы киносеансов. Как сообщили V102.RU в администрации парка, они будут проходить с понедельника по пятницу. К фильмам и мультикам добавились немые короткометражные фильмы в современной музыкальной интерпретации. В ЦПКиО Волгограда с 22 июля начинаются показы киносеансов. Как сообщили V102.RU в администрации парка, они будут проходить с понедельника по пятницу. К фильмам и мультикам добавились немые короткометражные фильмы в современной музыкальной интерпретации.

Первый двухчасовой сеанс состоится завтра в 20:00 ч. на поляне около озера черепах. Вход на площадку бесплатный. Музыкальное сопровождение обеспечит концертмейстер и лауреат международного фестиваля камерной музыки в Испании Аркадий Карпун. Вечера немого кино будут проходить еженедельно по понедельникам.Также ЦПКиО увеличил количество кинопоказов под звездами. Провести время с семьей и друзьями у большого экрана теперь можно в 20:30 по вторникам, средам, четвергам и пятницам. Для посетителей парк организует просмотры популярных семейных комедий и мультфильмов.