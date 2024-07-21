Общество

Волгоградцы грустят по засохшим деревьям около «Гасителя»

Общество 21.07.2024 19:06
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21.07.2024 19:06


Волгоградцы обратили внимание на засыхающие деревья и полысевший газон около памятника «Гаситель» на центральной набережной. Как рассказали V102.RU горожане, листва на некоторых деревьях и кустарниках пожухла,  пожелтела, а местами уже и облетела. Печальное зрелище представляет из себя и газон. 

В некоторых местах «лысины» достаточно объемные, в других газонная зелень тоже пожелтела. Радуют зеленью только растущие здесь сосны.

При этом волгоградцы, исследовавшие эту местность, утверждают, что не нашли следов автоматического полива.


В администрации Волгограда прокомментировали ситуацию с зелеными насаждениями на центральной набережной.
- В июле текущего года в ходе планового обследования территории специалистами МБУ «ЖКХ Ворошиловского района» на данном участке было выявлено порядка 1% деревьев, требующих особого ухода. Агрономами уже внесена специальная подкормка, поливочная система настроена на обеспечение усиленного полива данных деревьев. В случае, если данные мероприятия не окажут требуемого воздействия, данные растения будут заменены, - заверили в мэрии.

Фото Павла Мирошкина/V102.RU

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