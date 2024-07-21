Волгоградцы грустят по засохшим деревьям около «Гасителя»





Волгоградцы обратили внимание на засыхающие деревья и полысевший газон около памятника «Гаситель» на центральной набережной. Как рассказали V102.RU горожане, листва на некоторых деревьях и кустарниках пожухла, пожелтела, а местами уже и облетела. Печальное зрелище представляет из себя и газон.





В некоторых местах «лысины» достаточно объемные, в других газонная зелень тоже пожелтела. Радуют зеленью только растущие здесь сосны.











В администрации Волгограда прокомментировали ситуацию с зелеными насаждениями на центральной набережной.





Фото Павла Мирошкина/V102.RU

При этом волгоградцы, исследовавшие эту местность, утверждают, что не нашли следов автоматического полива.- В июле текущего года в ходе планового обследования территории специалистами МБУ «ЖКХ Ворошиловского района» на данном участке было выявлено порядка 1% деревьев, требующих особого ухода. Агрономами уже внесена специальная подкормка, поливочная система настроена на обеспечение усиленного полива данных деревьев. В случае, если данные мероприятия не окажут требуемого воздействия, данные растения будут заменены, - заверили в мэрии.