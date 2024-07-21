Волжский заполонили макеты Екатерины Мизулиной

Фото Открытый Волжский VK.com
Общество 21.07.2024 08:49
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21.07.2024 08:49
Фото Открытый Волжский VK.com
Гости фестиваля искусства в Волжском Волгоградской области с удивлением заметили макет главы безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Как сообщает V102.RU, плоская фигура общественной деятельности была установлена в парке «Волжский», где проходило мероприятие, а также на остановках общественного транспорта.
Некоторые гости с удовольствием фотографировались с Мизулиной, но некоторые не скрывали недоумения – какое отношение глава безопасного интернета имеет к искусству, было непонятно.
К слову, глава лиги безопасного интернета уже отреагировала на появление своих макетов в Волжском.
- Сегодня я посетила День города в Каменск-Уральском и гуляла по г.Волжскому. И еще я гуляла в лесу, - написала она в своих соцсетях.Между тем, сегодня, 21 июля, проходит второй день работы фестиваля джаза, литературы и живописи «Ты+искусство». На площадке функционирует «Открытый микрофон». В парке также можно познакомиться с творчеством художников, представляющих разные регионы России.
Фото Открытый Волжский VK.com
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