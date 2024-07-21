Волжский заполонили макеты Екатерины Мизулиной





Гости фестиваля искусства в Волжском Волгоградской области с удивлением заметили макет главы безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Как сообщает V102.RU, плоская фигура общественной деятельности была установлена в парке «Волжский», где проходило мероприятие, а также на остановках общественного транспорта. Гости фестиваля искусства в Волжском Волгоградской области с удивлением заметили макет главы безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Как сообщает V102.RU, плоская фигура общественной деятельности была установлена в парке «Волжский», где проходило мероприятие, а также на остановках общественного транспорта.

Некоторые гости с удовольствием фотографировались с Мизулиной, но некоторые не скрывали недоумения – какое отношение глава безопасного интернета имеет к искусству, было непонятно.





К слову, глава лиги безопасного интернета уже отреагировала на появление своих макетов в Волжском.







- Сегодня я посетила День города в Каменск-Уральском и гуляла по г.Волжскому. И еще я гуляла в лесу, - написала она в своих соцсетях.



Между тем, сегодня, 21 июля, проходит второй день работы фестиваля джаза, литературы и живописи «Ты+искусство». На площадке функционирует «Открытый микрофон». В парке также можно познакомиться с творчеством художников, представляющих разные регионы России.