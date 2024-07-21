Спасительное похолодание и дожди идут в Волгоградскую область





В Волгоградской области в начале следующей неделе ожидается резкое похолодание. Таким прогнозом, сообщает V102.RU, обрадовали утомленных солнцем жителей региона. В Волгоградской области в начале следующей неделе ожидается резкое похолодание. Таким прогнозом, сообщает V102.RU, обрадовали утомленных солнцем жителей региона.

Если сегодня, 21 июля, и завтра, 22 июля, в некоторых районах области столбик термометра еще может подняться до +37, то 23 июля погода резко изменится. В этот день максимальная дневная температура воздуха в регионе упадет до +30 градусов. А в Волгограде ожидается всего до +25 градусов. При этом дневные температуры лишь ненамного будут выше ночных.В этот же день, как ранее сообщалось, в регионе пройдут ливни, прогнозируются и грозы. Охладит жителей региона и северный ветер, порывы которого при грозах могут достигать 20 метров в секунду.