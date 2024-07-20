Волгоградцы пожаловались на «зависающие» на проспекте Ленина светофоры





В редакцию «Высоты 102» обратились жители Волгограда, которые рассказали о странностях в работе светофоров в районе остановки «площадь Возрождения» в Краснооктябрьском районе.

- Несколько дней подряд светофоры «зависали», причем не в пользу пешеходов. Люди ждали «зеленый», чтобы перейти проспект Ленина, но светофоры упорно не хотели переключаться. Долго держался «зеленый» для машин, потом на несколько секунд светофоры переставали показывать какой-либо цвет, а потом снова включался «красный» для пешеходов. У некоторых людей от жары сдавали нервы, и они просто шли напролом, что, конечно, неправильно, - сообщили волгоградцы.

По их словам, на «площади Возрождения» выходит много молодежи, так как рядом находится учебное заведение, а также пенсионеры, которые идут на рынок. «Зависающие» светофоры могут стать для пешеходов небезопасными, считают горожане. По их предположению, некорректная работа светофоров может быть из-за жары.

В администрации Волгограда в ответ на запрос информагентства сообщили, что светофорное устройство, о котором идет речь, исправно.

- В часы наибольшего трафика для того, чтобы сократить заторовые ситуации на участках улично-дорожной сети с интенсивным движением, время работы разрешающего сигнала для автотранспорта может увеличиваться. Всем участникам дорожного движения, в том числе пешеходам, надлежит руководствоваться правилами дорожного движения, в том числе сигналами регулирующего устройства и не начинать движение на запрещающий сигнал, - прокомментировали в мэрии.

Видео: читателей «Высоты 102»