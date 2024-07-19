В Волжском разыскивают мужчину в черных шлепанцах и брюках





В Волжском Волгоградской области разыскивают 54-летнего Александра Демьянова. Как сообщает V102.RU со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», волжанин вышел из дома еще 4 июля и до настоящего момента о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, русые волосы с проседью, серые глаза.

В день исчезновения Александр был одет в серую футболку, серые брюки и черные шлепанцы.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Фото: «ЛизаАлерт»