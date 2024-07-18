Общество

Под Волгоградом «Веста» снесла палатку с арбузами после ДТП с джипом: есть погибшие

Общество 18.07.2024 17:10
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18.07.2024 17:10


В Камышинском районе Волгоградской области после жесткого столкновения с внедорожником погибла пассажирка автомобиля «Лада Веста». Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, трагедия произошла сегодня днем на автодороге Р-228. Кадры с места аварии опубликовали в местном телеграм-канале. 



- Была пробка, дедушка с бабушкой на «Весте» поворачивали в сторону поселка Сестрёнки. Фура поморгала дедушке, чтобы он поворачивал, а на полосу выехал джип и пошел на обгон, - приводят авторы канала слова очевидцев. - В итоге столкновение. От удара «Веста» улетела в палатку с арбузами, а джип лег набок

В ГУ МВД России по Волгоградской области подтвердили информацию и уточнили, что в результате столкновения погибла пассажирка легковушки. 

- Сегодня в 8.30 час на 517 км автодороги произошло столкновение автомобилей Tayota и «Лада Веста». В результате ДТП погибла пассажирка «Лады», - пояснили в ведомстве.

Видео: Подсмотрено. Камышин / Telegram

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