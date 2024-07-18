



В Камышинском районе Волгоградской области после жесткого столкновения с внедорожником погибла пассажирка автомобиля «Лада Веста». Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, трагедия произошла сегодня днем на автодороге Р-228. Кадры с места аварии опубликовали в местном телеграм-канале.





- Была пробка, дедушка с бабушкой на «Весте» поворачивали в сторону поселка Сестрёнки. Фура поморгала дедушке, чтобы он поворачивал, а на полосу выехал джип и пошел на обгон, - приводят авторы канала слова очевидцев. - В итоге столкновение. От удара «Веста» улетела в палатку с арбузами, а джип лег набок.

В ГУ МВД России по Волгоградской области подтвердили информацию и уточнили, что в результате столкновения погибла пассажирка легковушки.

- Сегодня в 8.30 час на 517 км автодороги произошло столкновение автомобилей Tayota и «Лада Веста». В результате ДТП погибла пассажирка «Лады», - пояснили в ведомстве.

Видео: Подсмотрено. Камышин / Telegram