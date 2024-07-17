Волгоградец обманом вогнал в кредитную кабалу подругу ради Audi





Дзержинский районный суд Волгограда огласил приговор местному жителю, который обманным путем оформил кредит на покупку автомобиля Audi. Как сообщили V102.RU в пресс-службе суда, лжепокупателя приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Известно, что в июне 2021 года мужчина в интернете нашел объявление о продаже Audi A5. С владельцем иномарки мужчина договорился о покупке с помощью кредита.

На себя мужчина не захотел брать кредитные обязательства и, ссылаясь на плохую кредитную историю, обратился к своей знакомой за помощью. Девушка согласилась, взяв на себя кредит на сумму 678 182 руб., а после оплатила покупку. Однако после приобретения автомобиля мужчина не стал выплачивать кредит. Потерпевшая с иском обратилась в суд.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.