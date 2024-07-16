В Волгограде у ТРК «Европа» введена временная схема движения автомобилей





В Центральном районе Волгограда у ТРК «Европа» введена временная схема движения автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», строители перекрыли переезд через линию метротрама. Ограничения введены в рамках реконструкции участка путей.

- В рамках реконструкции наземной линии скоростного трамвая, проводимой АО «ЭлектроТранспорт Плюс», рабочими было демонтировано покрытие автомобильного переезда через трамвайные пути напротив парковки у ТРК «Европа Сити Молл». Это необходимо для демонтажа рельсошпальной решетки и создания нового основания пути. Другие подъездные пути к торгово-развлекательному комплексу остаются доступными. Временное ограничение введено ориентировочно на неделю, - рассказали журналистам в пресс-службе администрации Волгограда.

Переезд оказался закрыт ещё несколько дней назад, что стало полнейшей неожиданностью для многих автолюбителей. В настоящее время заезд с пр. Ленина на парковку торгового центра, а также к зданию отеля Hilton Garden Inn Volgograd, где находятся несколько судебных участков, возможен по ул. Глазкова.

Отметим, после завершения демонтажа основания переезда рабочие приступят к формированию щебёночной подушки, укладке новой рельсошпальной решетки и обустройству финального дорожного покрытия.