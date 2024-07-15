РПН проверил воздух после ночного пожара в Калаче-на-Дону

Фото администрации Калачевского района VK.com
Общество 15.07.2024 19:27
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15.07.2024 19:27
Фото администрации Калачевского района VK.com
Превышения ПДК в воздухе жилой застройки в Калаче-на-Дону при ночном пожаре на мусоро-перегрузочной станции не зафиксировано. Таковы результаты исследования обнародовали в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, передает V102.RU.Напомним, сообщение о пожаре в городе под Волгоградом поступило 14 июля около 10 часов вечера. По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, горел мусор на площади в 300 квадратных метров. Пожар тушили до 5 утра 15 июля.
Фото администрации Калачевского района VK.com
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