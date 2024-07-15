В Волгограде Тракторозаводской районный суд удовлетворил иск одной из жительниц областного центра к мэрии о взыскании компенсации. Как сообщает ИА «Высота 102», утром 17 января 2024 года женщина шла на работу через парк «Парка Памяти», однако поскользнулась и упала сломав руку.

- После падения она не вызывала скорую помощь, добралась до работы, но работать не смогла, поскольку рука опухла и болела. Истец обратилась в медицинское учреждение, где ей был поставлен диагноз: «оскольчатый перелом руки со смещением», - рассказали журналистам в пресс-службе суда.

Отметим, несмотря на возражение представителей городских властей, судебный орган встал на сторону пострадавшей, присудив ей выплату. Однако, расходы на лечение, а также моральный вред, нанесённый волгоградке, был оценён в более чем скромные 10 тыс. рублей. При этом изначально женщина просила взыскать с властей ровно в десять раз больше.

Фото из архива ИА «Высота 102»