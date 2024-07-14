«Как в заповеднике»: волгоградцы жалуются на засилье аллергенных сорняков





Волгоград постепенно берут в осаду сорняки. Как сообщает ИА «Высота 102», жители областного центра массово жалуются на засилье растений, создающих серьёзные проблемы для аллергиков.

- На Ангарском уже с ребёнком спокойно не пройти. Вдоль всех дорог – заросли, во дворах – заросли. Трава чувствует себя здесь как в заповеднике, - рассказала редакции одна из местных жительниц.

Волгоградка также отметила, что цветущая трава уже вплотную подобралась к детскому саду № 261. На обочинах прилегающей дороги красуются растения-гиганты – выше роста 10-летнего ребёнка.

Отметим, пока городские власти только собираются с силами, чтобы дать решительный бой аллергенным растениям, жителям региональной столицы остаётся лишь запастись терпением, таблетками и строго выполнять рекомендации врачей. Так, по информации регионального комитета здравоохранения, снизить остроту аллергических реакций возможно за счёт здорового питания. Специалисты рекомендуют максимально сократить количество употребляемых продуктов с консервантами и различными другими химическими добавками.