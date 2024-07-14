Общество

«Как в заповеднике»: волгоградцы жалуются на засилье аллергенных сорняков

Общество 14.07.2024 11:51
0
14.07.2024 11:51


Волгоград постепенно берут в осаду сорняки. Как сообщает ИА «Высота 102», жители областного центра массово жалуются на засилье растений, создающих серьёзные проблемы для аллергиков.

- На Ангарском уже с ребёнком спокойно не пройти. Вдоль всех дорог – заросли, во дворах – заросли. Трава чувствует себя здесь как в заповеднике, - рассказала редакции одна из местных жительниц.

Волгоградка также отметила, что цветущая трава уже вплотную подобралась к детскому саду № 261. На обочинах прилегающей дороги красуются растения-гиганты – выше роста 10-летнего ребёнка.

Отметим, пока городские власти только собираются с силами, чтобы дать решительный бой аллергенным растениям, жителям региональной столицы остаётся лишь запастись терпением, таблетками и строго выполнять рекомендации врачей. Так, по информации регионального комитета здравоохранения, снизить остроту аллергических реакций возможно за счёт здорового питания. Специалисты рекомендуют максимально сократить количество употребляемых продуктов с консервантами и различными другими химическими добавками.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.07.2024 14:42
Общество 14.07.2024 14:42
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2024 12:04
Общество 14.07.2024 12:04
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2024 11:07
Общество 14.07.2024 11:07
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2024 09:58
Общество 14.07.2024 09:58
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2024 07:46
Общество 14.07.2024 07:46
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2024 23:58
Общество 13.07.2024 23:58
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2024 19:54
Общество 13.07.2024 19:54
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2024 18:33
Общество 13.07.2024 18:33
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2024 15:02
Общество 13.07.2024 15:02
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2024 13:39
Общество 13.07.2024 13:39
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2024 09:04
Общество 13.07.2024 09:04
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2024 08:15
Общество 13.07.2024 08:15
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2024 07:23
Общество 13.07.2024 07:23
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2024 21:03
Общество 12.07.2024 21:03
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2024 19:45
Общество 12.07.2024 19:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:42
У покупателей лёгкий шок: в Волгограде посреди овощного сезона подорожали помидорыСмотреть фотографии
14:04
«Ротор» 14 июля сыграет с «Шинником» в ЯрославлеСмотреть фотографии
13:29
Напряжение, борьба и взрыв эмоций: смакуем фотографии одного из эпичнейших футбольных сражений годаСмотреть фотографии
13:05
В «Роторе» раскрыли секреты ухода ведущих футболистовСмотреть фотографии
12:04
В Волгограде УК без предупреждения оставила без воды тысячи человекСмотреть фотографии
11:51
«Как в заповеднике»: волгоградцы жалуются на засилье аллергенных сорняковСмотреть фотографии
11:07
В Краснослободске установят памятник в честь местных жителей, погибших на СВОСмотреть фотографии
09:58
«Наверное, опять учения?»: жителям на юге Волгограда вновь мешала спать воздушная тревогаСмотреть фотографии
09:18
Семак и Мусаев похвалили организацию Суперкубка в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:46
Под Волгоградом райцентрам выделили по 33 млн рублей на благоустройство парковСмотреть фотографии
23:58
«Идем пешком с Суперкубка»: болельщики в Волгограде запутались в транспортной схемеСмотреть фотографии
22:41
«Зенит» в 9-й раз завоевал Суперкубок на Волгоград АренеСмотреть фотографии
22:20
41984 зрителя болеют на матче за Суперкубок на Волгоград АренеСмотреть фотографии
22:10
Феерия голов на Волгоград Арене: 4:2 в пользу «Зенита»Смотреть фотографии
21:53
На Волгоград Арене разыграли гол на миллионСмотреть фотографии
21:29
Максим Глушенков забил третий гол «Краснодару» и сделал «Буратино»Смотреть фотографии
21:16
Вендел забил второй гол «Краснодару» в матче за СуперкубокСмотреть фотографии
21:00
«Зенит» открыл счет в матче за Суперкубок на Волгоград АренеСмотреть фотографии
20:38
Вперед, за Суперкубком! На Волгоград Арене стартовал матч «Краснодара» и «Зенита»Смотреть фотографии
20:07
Озвучены подробности о четвертом погибшем на КНС в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:54
Болельщиков расстроило безалкогольное пиво на Волгоград АренеСмотреть фотографии
19:53
Машины раскидало по обочинам: два человека погибли в лобовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
19:23
Тело четвертого погибшего нашли на месте взрыва КНС в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:04
Привет, большой футбол: болельщики прибывают на Волгоград АренуСмотреть фотографии
18:33
«О погоде с нами говорят даже незнакомцы»: студентки из Африки рассказали, чем их шокировало волгоградское летоСмотреть фотографии
17:49
МЧС: пожар у Мамаева кургана в Волгограде локализованСмотреть фотографииCмотреть видео
15:49
Черный дым от пожара окутал Мамаев курган в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:02
ОМОН с собаками проверяет стадион в Волгограде перед Суперкубком РоссииСмотреть фотографии
14:25
Работы валом: в Волгоградской области отчитались о низкой безработицеСмотреть фотографии
14:13
Мигрант насмерть забил жительницу Быково в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 