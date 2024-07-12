Спасатели ликвидировали на Латошинке условную утечку хлора





Учения по ликвидации последствий аварии на химически опасном объекте провели сегодня сотрудники регионального МЧС. Тренировка с участием специалистов специализированной пожарно-спасательной части проводилась на территории водоочистных сооружениях в поселке Латошинка, сообщает V102.RU.





По легенде, на территории произошла разгерметизация емкости с хлором. К месту условного происшествия прибыли оперативные службы, которые совместно с работниками очистных сооружений смогли определить точное местонахождение условной утечки и с помощью специального оборудования устранили аварию.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области