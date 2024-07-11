В районах Волгограда к концу года обещают оборудовать 30 новых остановочных павильонов. К монтажу уже приступили, по данным городской администрации, на улице Академика Богомольца в Тракторозаводском районе – здесь должны появиться 4 конструкции для пассажиров общественного транспорта.
Новые остановки планируют установить также установить на улицах:
- Рославльской (ост. «Тополевая»),
- Лазоревой (ост. «7-я площадка»),
- 40 лет ВЛКСМ (ост. «Каустик»),
- Рокоссовского (8 остановок),
- Циолковского (ост. «Протезный завод»),
- Джамбула Джабаева (2 остановки),
- Костюченко (ост. «Профессиональное училище»),
- Шекснинской (2 остановки),
- ул. КИМ,
- 2-й Штурманской,
- шоссе Авиаторов,
- на конечной троллейбусов на Нижнем поселке ВГТЗ.
Напомним, что шесть лет назад торгово-остановочные павильоны подверглись массовому уничтожению перед ЧМ-2018. Тогда остановки-павильоны исчезли с ул. Краснознаменской, с площади Ленина, с ул. Раздольной и ул. Рокоссовского и многих других. В ту пору власти сочли торгово-остановочные павильоны недостаточно эстетичными и в лучшем случае заменили их на остановки, которые до сих пор критикуют жители. В худшем – жители Волгограда уже шестой год вынуждены обходиться вообще без столь необходимой составляющей городской инфраструктуры.
Примечательно, что несмотря на многочисленные жалобы волгоградцев, в списке, предоставленном мэрией 11 июля, в очередной раз не оказалось многих пустующих остановок – например, на ул. Качинцев, ул. Раздольной и ряде других в Дзержинском районе. В настоящее время на данных остановках до сих пор – за шесть лет – власти не удосужились даже демонтировать фундаменты от прежних сооружений.