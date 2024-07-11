Общество

Волгоградцам пообещали три десятка остановок до конца года. Кому повезло?

Общество 11.07.2024 11:13
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11.07.2024 11:13


В районах Волгограда к концу года обещают оборудовать 30 новых остановочных павильонов. К монтажу уже приступили, по данным городской администрации, на улице Академика Богомольца в Тракторозаводском районе – здесь должны появиться 4 конструкции для пассажиров общественного транспорта.  

Новые остановки планируют установить также установить на улицах: 

 

  • Рославльской (ост. «Тополевая»), 
  • Лазоревой (ост. «7-я площадка»), 
  • 40 лет ВЛКСМ (ост. «Каустик»), 
  • Рокоссовского (8 остановок), 
  • Циолковского (ост. «Протезный завод»), 
  • Джамбула Джабаева (2 остановки), 
  • Костюченко (ост. «Профессиональное училище»), 
  • Шекснинской (2 остановки), 
  • ул. КИМ, 
  • 2-й Штурманской, 
  • шоссе Авиаторов, 
  • на конечной троллейбусов на Нижнем поселке ВГТЗ.

 

Напомним, что шесть лет назад торгово-остановочные павильоны подверглись массовому уничтожению перед ЧМ-2018. Тогда остановки-павильоны исчезли с ул. Краснознаменской, с площади Ленина, с ул. Раздольной и ул. Рокоссовского и многих других. В ту пору власти сочли торгово-остановочные павильоны недостаточно эстетичными и в лучшем случае заменили их на остановки, которые до сих пор критикуют жители. В худшем – жители Волгограда уже шестой год вынуждены обходиться вообще без столь необходимой составляющей городской инфраструктуры.

Примечательно, что несмотря на многочисленные жалобы волгоградцев, в списке, предоставленном мэрией 11 июля, в очередной раз не оказалось многих пустующих остановок – например, на ул. Качинцев, ул. Раздольной и ряде других в Дзержинском районе. В настоящее время на данных остановках до сих пор – за шесть лет – власти не удосужились даже демонтировать фундаменты от прежних сооружений. 

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