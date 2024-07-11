



В районах Волгограда к концу года обещают оборудовать 30 новых остановочных павильонов. К монтажу уже приступили, по данным городской администрации, на улице Академика Богомольца в Тракторозаводском районе – здесь должны появиться 4 конструкции для пассажиров общественного транспорта.

Новые остановки планируют установить также установить на улицах:

Рославльской (ост. «Тополевая»),

Лазоревой (ост. «7-я площадка»),

40 лет ВЛКСМ (ост. «Каустик»),

Рокоссовского (8 остановок),

Циолковского (ост. «Протезный завод»),

Джамбула Джабаева (2 остановки),

Костюченко (ост. «Профессиональное училище»),

Шекснинской (2 остановки),

ул. КИМ,

2-й Штурманской,

шоссе Авиаторов,

на конечной троллейбусов на Нижнем поселке ВГТЗ.

Напомним, что шесть лет назад торгово-остановочные павильоны подверглись массовому уничтожению перед ЧМ-2018. Тогда остановки-павильоны исчезли с ул. Краснознаменской, с площади Ленина, с ул. Раздольной и ул. Рокоссовского и многих других. В ту пору власти сочли торгово-остановочные павильоны недостаточно эстетичными и в лучшем случае заменили их на остановки, которые до сих пор критикуют жители. В худшем – жители Волгограда уже шестой год вынуждены обходиться вообще без столь необходимой составляющей городской инфраструктуры.

Примечательно, что несмотря на многочисленные жалобы волгоградцев, в списке, предоставленном мэрией 11 июля, в очередной раз не оказалось многих пустующих остановок – например, на ул. Качинцев, ул. Раздольной и ряде других в Дзержинском районе. В настоящее время на данных остановках до сих пор – за шесть лет – власти не удосужились даже демонтировать фундаменты от прежних сооружений.