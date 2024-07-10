Приставы в Волгоградской области взыскали с фельдшера единовременную выплату, которую он получил за работу в сельском ФАП, но не выполнил условия трудового договора. Как сообщили V102.RU в ГУФССП России по региону, по государственной программе мужчина должен был отработать в сельской местности не менее 5 лет, за что получил из бюджета 500 тысяч рублей.

В случае досрочного прекращения трудового договора фельдшер был обязан в течение двух месяцев с даты увольнения вернуть часть единовременной компенсации за неотработанный период, но не сделал этого.

- Он не только не отработал положенный срок, но и не вернул выплату в бюджет. Казенное учреждение по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения, предоставившее мужчине социальную гарантию, обратилось в суд с требованием взыскать с ответчика не только часть компенсационной выплаты, но также проценты за пользование чужими денежными средствами и судебные расходы. Суд исковое заявление удовлетворил, обязав фельдшера вернуть в бюджет более 450 тысяч рублей, - сообщили в ГУФССП по региону.

В рамках исполнительного производства пристав обратил взыскание на денежные средства должника, находящиеся на банковских счетах, и его доходы, наложил арест на имущество, а также вынес постановление о временном ограничении на выезд фельдшера за пределы страны. Такие меры побудили должника полностью погасить задолженность вместе с исполнительским сбором в размере более 30 тысяч рублей.