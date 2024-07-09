Свободную от алкоголя зону вводят в центре Волгограда из-за матча РФС

В Центральной районе Волгограда – в границах от ул. Крылова до ул. Краснознаменской – 12 и 13 июля будет действовать свободная от алкоголя зона. Из соображений безопасности продажу любых крепких напитков запретят во всей центральной части города – от набережной до железнодорожного полотна. Соответствующее постановление 9 июля подписал глава региона Андрей Бочаров.

– Исключение составит розничная продажа пива, сидра, медовухи. Также запрет не затронет организации общественного питания, – уточняют в администрации Волгоградской области.





Кроме того, в центральной части Волгограда в указанные дни нельзя будет купить пиротехнику.

На территории всего Волгограда 12 и 13 июля запретят продавать оружие или боеприпасы.