Общество

Свободную от алкоголя зону вводят в центре Волгограда из-за матча РФС

Общество 09.07.2024 17:59
0
09.07.2024 17:59


В Центральной районе Волгограда – в границах от ул. Крылова до ул. Краснознаменской – 12 и 13 июля будет действовать свободная от алкоголя зона. Из соображений безопасности продажу любых крепких напитков запретят во всей центральной части города – от набережной до железнодорожного полотна. Соответствующее постановление 9 июля подписал глава региона Андрей Бочаров. 

– Исключение составит розничная продажа пива, сидра, медовухи. Также запрет не затронет организации общественного питания, – уточняют в администрации Волгоградской области. 


Кроме того, в центральной части Волгограда в указанные дни нельзя будет купить пиротехнику. 

На территории всего Волгограда 12 и 13 июля запретят продавать оружие или боеприпасы. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.07.2024 19:32
Общество 09.07.2024 19:32
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2024 17:26
Общество 09.07.2024 17:26
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2024 17:07
Общество 09.07.2024 17:07
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2024 16:53
Общество 09.07.2024 16:53
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2024 16:06
Общество 09.07.2024 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2024 14:53
Общество 09.07.2024 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2024 13:34
Общество 09.07.2024 13:34
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2024 13:24
Общество 09.07.2024 13:24
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2024 12:26
Общество 09.07.2024 12:26
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2024 11:20
Общество 09.07.2024 11:20
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2024 10:28
Общество 09.07.2024 10:28
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2024 10:13
Общество 09.07.2024 10:13
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2024 09:30
Общество 09.07.2024 09:30
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2024 08:36
Общество 09.07.2024 08:36
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2024 08:01
Общество 09.07.2024 08:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:41
Под Волгоградом мужчина утонул на глазах очевидцевСмотреть фотографии
19:32
Надежда лишь на СК: в Волжском жену участника Бахмутовской мясорубки лишили квартирыСмотреть фотографии
18:18
Трамваи стоят, люди идут своим ходом: на Ангарском оборвали контактные проводаСмотреть фотографии
18:12
Укравшая у волгоградки 50 тысяч цыганка на видео попросила понять ее и проститьСмотреть фотографииCмотреть видео
18:08
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-5 кредиток с высокой вероятностью одобренияСмотреть фотографии
17:59
Свободную от алкоголя зону вводят в центре Волгограда из-за матча РФССмотреть фотографии
17:43
«Часть топлива удалось сохранить»: владелец вспыхнувшей после атаки дронов нефтебазы – о событиях 9 июляСмотреть фотографииCмотреть видео
17:26
В Волгограде на матч Суперкубка России продано более 40 тысяч билетовСмотреть фотографии
17:07
Лес рубят – щепки летят: в Волжском война властей с автосервисами обернулась блокадой частного сектораСмотреть фотографии
16:53
Останутся только стены, и те не все: в Волгограде реконструируют исторический особнякСмотреть фотографии
16:47
В Волгограде 13 июля отменят остановку «Стадион «Волгоград Арена»Смотреть фотографии
16:22
Нового главврача Новоаннинской ЦРБ нашли в наркодиспансереСмотреть фотографии
16:06
Качество питьевой воды после взрыва на КНС в Волгограде остается в нормеСмотреть фотографии
15:46
Главный тренер «Ротора» собирает «досье» на «Шинник»Смотреть фотографии
14:55
Житель Волгограда до смерти забил лежачего отца швабройСмотреть фотографии
14:53
В Камышине похоронили погибшего на СВО бизнесмена Вячеслава МартыненкоСмотреть фотографии
14:52
В Волгоградской области за неделю утонули 7 мужчин и женщинаСмотреть фотографии
14:52
Жительница Волжского фиктивно прописала в своем сельском доме 81 узбекаСмотреть фотографии
13:51
В отравившей волжан пекарне «Печка» РПН нашел антисанитариюСмотреть фотографии
13:50
РПН зафиксировал вредные выбросы от пожара на нефтебазе в Калаче-на-ДонуСмотреть фотографии
13:47
Суперкубок России доставят в Волгоград 10 июляСмотреть фотографии
13:34
Спекуляции на трагедии: обвинения волгоградских «общественников» оказались с душкомСмотреть фотографии
13:29
У летевшего из Санкт-Петербурга в Волгоград самолета возникла проблема с наддувомСмотреть фотографии
13:24
«А может, сразу за границу?»: цены на турбазы в Волгоградской области зашкалили в пик жарыСмотреть фотографии
13:22
«Ротор» взял в аренду полузащитника Никиту ПлотниковаСмотреть фотографии
12:26
В Волгоградской области 115 воспитателям не доплатили более 5 млн рублей за сверхурочныеСмотреть фотографии
11:37
Останутся двое: Андрей Бочаров представил кандидатов в сенаторыСмотреть фотографии
11:20
Волгоградцам рассказали, где можно заработать до 170 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:17
Для осушения КНС после взрыва и поиска погибших установили глубинные насосыСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде иномарка вылетела на обочину и опрокинуласьСмотреть фотографии
 