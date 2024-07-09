Из Сталинграда в Ленинград стартовал патриотический велопробег

Общество 09.07.2024 08:36
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09.07.2024 08:36
Масштабное мероприятие организовано Волгоградским областным Советом ветеранов при поддержке губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, председателя Волгоградской областной Думы Александра Блошкина и председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского. Как сообщили V102.RU в облдуме, патриотическая акция-велопробег «Из Сталинграда в Ленинград» проводится в рамках празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В проекте принимают участие депутаты Волгоградской областной думы и муниципальных представительных органов.
Участники проедут более 1800 километров по 11 регионам страны в память об историческом велопробеге, который состоялся в июле 1944 года, в тяжелейшее для страны время Великой Отечественной войны.
Велопробег пройдет по маршруту Волгоград - Воронежская область - Тамбов - Рязанская область - Московская область - Москва - Тверская область - Новгородская область - Ленинградская область - Санкт-Петербург.
Благословение митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора спортсменам передал иерей Александр Тимонин.
Перед стартом участники акции возложили цветы к Вечному огню на братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда. В населенных пунктах по пути следования участники патриотического велопробега также посетят воинские мемориалы, чтобы почтить память павших за независимость Родины.
Фото сайта Волгоградской областной думы
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