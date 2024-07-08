Житель Котово Волгоградской области отправился в глубь земли на своих 10 сотках





Житель города Котово Волгоградской области превратил свои 10 соток в карьер и стал добывать полезные ископаемые. Однако, сообщает ИА «Высота 102», в ближайшее время ему придется свернуть промысел – участок, по данным Россельхознадзора, может быть использован лишь для выращивания сельхозкультур.

Как рассказали информагентству в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, выезд в Котово состоялся после поступившего

– В ходе выезда обнаружен несанкционированный карьер по добыче общераспространенных полезных ископаемых на площади более 9000 кв. м. Глубина карьера составила около 15 метров, – рассказали в региональном Россельхознадзоре. – На момент выезда лица и техника, осуществляющая разработку карьера, отсутствовали.

По факту выявленного нарушения управлением в адрес собственнику земельного участка выписали предостережение и предложили использовать землю по целевому назначению, а также провести обязательные мероприятия по охране земель.

Фото: 61.fsvps.gov.ru