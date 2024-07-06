В Волгограде прошли рейды по «диким» пляжам

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области
Общество 06.07.2024 12:46
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06.07.2024 12:46
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области
В Волгограде сотрудники ГУ МЧС нагрянули на «дикий» пляж, расположенный в районе улицы Грамши в Тракторозаводском районе. Как рассказали V102.RU в ведомстве, специалисты провели разъяснительные беседы с отдыхающими напомнили о важности соблюдения мер безопасности. В частности, для отдыха выбирать только официально зарегистрированные пляжи, с проверенным дном, огороженной буйками акваторией, спасательным постом и дежурящими спасателями.Правда, с такими пляжами в Волгограде ситуация напряженная. В городе-миллионнике власти разрешили волгоградцам отдыхать только на Тулака и на Сарептской косе в Красноармейском районе. Но на Тулака купаться запрещено. Тем не менее изнывающие от жары горожане идут к воде. А, чтобы попасть на Сарептскую косу, горожанам придется заплатить за переправу.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области
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