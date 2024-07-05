



5 июля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл рабочую встречу с заместителями руководителя Федеральной налоговой службы России Дмитрием Сатиным и Виктором Бациевым, а также главным налоговиком региона Романом Ивановым. Как сообщает ИА «Высота 102», руководители обсудили плоды совместной работы.

- Во время встречи были рассмотрены итоги 2023 года, а также предварительные результаты первых месяцев 2024-го. Участники диалога отметили эффективную совместную работу региона и налоговой службы, - сообщили журналистам в пресс-службе администрации Волгоградской области.

По информации властей, год от года экономические показатели области показывают хороший прирост. Так, в 2023 году в консолидированный региональный бюджет поступило 137,1 млрд. рублей налоговых платежей, что на 15% выше показателя предыдущего отчётного периода.

Специалисты подчёркивают, что достичь таких результатов во многом удалось благодаря стимулированию развития всех ключевых отраслей экономики: открытие новых производств в промышленности и АПК, развитие строительного комплекса, создание объектов новой экономики, расширение межрегионального и межгосударственного сотрудничества, выход местных компаний на новые рынки сбыта.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области