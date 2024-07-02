Общество 02.07.2024 15:23
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02.07.2024 15:23
Завтра, 3 июля, в селе Лебяжье Камышинского района пройдут похороны 37-летнего Родиона Тиссена. Печальную информацию подтвердили V102.RU в администрации Лебяженского сельского поселения.
Как рассказали информагентству односельчане Родиона, он жил в селе вместе с родителями после развода с супругой, с которой они родили двоих детей. Постоянной работы у него не было - раньше был охранником в ЧОП, потом периодически подрабатывал. На СВО отправился добровольцем в начале 2024 года, подписав контракт с Министерством обороны.
– После этого он приходил в краткосрочный отпуск, – вспоминают земляки Родиона. – Выглядел жизнерадостным, рассказывал, что срочная служба в армии в разведке очень ему пригодилась – гордился, что его навыки оказались востребованными там, «за ленточкой».
По свидетельствам земляков, Родион строил планы после возвращения домой.
– Он говорил, что, когда закончится СВО, получит статус ветерана боевых действий, бесплатную землю, ну и другие льготы, и вот вдруг такая ужасная новость, – делятся жители.
Родион Тиссен погиб 23 июня в боях на Херсонском направлении. В сельской администрации выражают соболезнования его родителям и родному брату.
Фото Родиона Тиссена/ok, коллаж Алексея Костякова/V102.RU
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