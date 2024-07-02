Общество

Серябкина, Dj Smash и игры с огнем: грандиозное шоу откроет матч Суперкубка России в Волгограде

Общество 02.07.2024 15:03
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02.07.2024 15:03


Матч «Зенита» и «Краснодара» на Волгоград Арене в рамках Суперкубка России по футболу начнется с концерта и шоу. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС, перед началом зрелищной игры на стадионе выступят Dj Smash и Ольга Серябкина. К слову, они уже побывали в Волгограде на днях, выступив на молодежном фестивале в городе-герое.

Запланированы также выход дуэта RASA и танцевальный флешмоб на поле с участием 400 танцоров. Это выступление будут сопровождать артисты из пиротехнического шоу. 

Напомним, в матче за Суперкубок России сыграют действующий победитель чемпионата России и кубка страны петербургский «Зенит» и серебряный призер национального первенства «Краснодар». Встреча пройдет 13 июля и начнется в 20:30 ч.

Как сообщалось ранее, болельщики за считанные дни скупили большую часть билетов на стадион в Волгограде. Ожидается приезд многочисленных фанатов клубов из северной столицы и Краснодара. 

Фото V102.RU

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