



В Telegram сегодня, 1 июля, вечером появилась информация о массовом отравлении детей в оздоровительном лагере на территории Городищенского района. Авторы анонимных каналов сообщают о том, что с недомоганием слегли несколько десятков подростков. На деле же, сообщает комитет здравоохранения администрации Волгоградской области, лишь четверо детей пожаловались накануне на несварение.

– По появившейся информации, в лагере им. Гули Королевой в х. Паньшино Городищенского района произошло массовое отравление детей. Первые признаки недомогания появились еще вчера, а массовый характер это приобрело сегодня. По словам источника, более сорока детей лежат с температурой, из лекарств только активированный уголь. Причиной отравления источник называет неработающий фильтр воды, из-за чего дети пили грязную воду, – пишет автор одного из каналов.

По информации облздрава, с жалобами на боли в животе отправились домой два ребенка. При этом со всей ответственностью здесь называют совсем иную причину:

– Госпитализированных детей или обращений в ЦРБ не зафиксировано, вызова скорой помощи тоже не было. По информации администрации лагеря, по итогам "родительского дня" в оздоровительной организации несколько детей отправились домой, повышения температуры у детей нет. Отметим, что если в течение трех дней признаков недомогания у ребят не обнаружится, дети могут вернуться назад со справкой от педиатра.

По данным администрации лагеря, за его пределами дети переели бургеров и шашлыка, заботливо привезенных родителями, что, вероятно, и стало причиной несварения.

Фото: Лагерь имени Гули Королевой / VK.com