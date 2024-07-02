Полицейские пришли на помощь застрявшему на трассе волгоградцу

Общество 02.07.2024 09:33
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02.07.2024 09:33
Волгоградец выразил благодарность полицейским за участие в разрешении аварийной ситуации на дороге. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, старший инспектор дорожно-патрульной службы Отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Волгоградской области старший лейтенант полиции Николай Рогожкин и инспектор того же подразделения младший лейтенант полиции Андрей Бородин пришли на помощь водителю, который 25 июня на автомобиле Nissan застрял на трассе Р-22 «Каспий» из-за неполадок в машине. Попытка самостоятельно устранить поломку успехом не увенчалась.
В это время, следуя по маршруту патрулирования, мимо проезжали сотрудники Госавтоинспекции. Заметив стоящий на обочине автомобиль, они поинтересовались причиной остановки и предложили водителю помощь. В итоге полицейские транспортировали сломавшуюся машину до автомастерской, где ее и поставили на колеса. Благодарный водитель отметил неравнодушие полицейских в обращении на имя руководителя ГУ МВД по Волгоградской области.
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