Общество 02.07.2024 10:06 Реклама
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02.07.2024 10:06 Реклама
Состоявшийся в выходные молодежный фестиваль #ТриЧетыре стал одним из самых ярких событий лета. В соревновательных и развлекательных площадках приняли участие более 500 тысяч человек, были представлены все муниципалитеты и крупнейшие компании региона. Стенд волгоградского застройщика ЖК «Берег Волги» собрал вокруг себя десятки волгоградцев – смотрим фоторепортаж.
Фестиваль #ТриЧетыре проходил 27–29 июня, стенд ЖК «Берег Волги» находился в самом центре событий – на улице Чуйкова, 7 рядом с сухим фонтаном. Были установлены живописные ролл-апы и пресс-волл для тех, кто хотел запечатлеть себя на фоне одного из самых известных жилых комплексов Волгограда.
– Сегодня в Волгоградской области уделяется большое внимание молодежной политике, формированию комфортной среды, чтобы молодежи было интересно работать, оставаться здесь жить, трудиться, создавать семьи. Своим проектом мы активно поддерживаем это направление,– рассказал менеджер отдела продаж ЖК «Берег Волги» Юрий Бокарев. – Наш стенд пользовался большой популярностью не только у местных жителей, но и гостей города, которые сейчас отдыхают в Волгограде. Дело в том, что жилой комплекс на самом берегу Волги уже знают не только в нашем городе, но и за его пределами. Весь секрет в архитектуре застройки и, конечно, живописных видах на реку Волгу.
Участникам феста стенд застройщика запомнился яркими мероприятиями и волгоградским гостеприимством. Здесь можно было принять участие в лотерее: заполнить анкету, бросить ее в специальный бокс и оказаться в числе обладателей ценных призов – стильных флешек и пауэрбанков с символикой проекта.
Самые маленькие гости фестиваля на стенде застройщика активно принимали участие в художественных мастер-классах – вместе с мастером раскрашивали речную гальку, как символ Волги, и из конструктора-гиганта строили свои дома мечты.
Напомним, жилой комплекс «Берег Волги»– это один из самых больших видовых проектов Волгограда. Строительство на самом берегу реки началось в 2023 году, но уже в 2025 году будут сданы первые высотки. А в целом на береговой линии Ворошиловского района планируется строительство несколько десятков жилых домов и благоустройство территории.В планировочных решениях присутствуют модные студии, одно- и двухкомнатные квартиры.
Познакомиться поближе с проектом и квартирами можно в комфортном офисе продаж застройщика на пересечении ул. Степана Разина и ул. Калинина, по телефону *0134 или на официальном сайте.
Фото предоставлено участником фестиваля.
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