



На предприятии ЕвроХим-ВолгаКалий состоялась 14-я научно-техническая конференция, собравшая молодых специалистов Гремячинского ГОКа для представления своих инновационных идей и защиты проектов. В этом году в конференции приняли участие восемь сотрудников. Каждая из представленных работ отражает высокий уровень профессионализма и стремление внести свой вклад в развитие предприятия.

Тематика представленных работ охватывала различные аспекты деятельности Гремячинского горно-обогатительного комбината, включая внедрение отечественных комплектующих, способы выведения ангидрита из сильвинитовой руды и даже применение искусственного интеллекта в работе самоходного вагона в руднике. Конкурсанты не только подготовили яркие презентации, просчитали экономический эффект от внедрения своих проектов, но также были готовы к любым вопросам экспертного совета.





Высокий уровень представленных проектов свидетельствует о серьезной подготовке участников и их глубоком понимании актуальных проблем и вызовов в отрасли. Экспертный совет конференции, в числе которых высококвалифицированные сотрудники и руководители подразделений, отметил, что выбор победителей был нелегким, так как все работы отличались креативным подходом и высоким качеством проработки идей.

– Прошла очередная конференция молодых специалистов ЕвроХим-ВолгаКалия. Все ребята представили очень достойные работы. В этом году как никогда ранее, жюри было сложно определить победителя, – отметила начальник учебного центра Марина Зезекало. – Хочется отметить, что с каждым годом уровень работ молодых специалистов растет. Такими мероприятиями мы готовим достойную смену нашим руководителям предприятия.

По итогам обсуждения экспертным советом единогласно было принято решение присудить первое место инженеру-технологу группы технологических исследований Лукиной Любови, представившей проект «Способы выведения ангидрита из сильвинитовой руды перед подачей ее на обогащение флотационным методом».





Второе место заняла лаборант химического анализа Валерия Пятикинова, защищавшая проект «Методы удаления нерастворимого остатка в процессе выщелачивания».

Третье место разделили ведущий инженер Сергей Морунаш, представивший «Беспилотных самоходный вагон» и совместная работа ведущего инженера по наладке и испытаниям Романа Шкабоя и маркшейдера Артёма Косарева, которые представили проект «Предиктивные методы анализа работоспособности оборудования». Им еще предстоит побороться за право представлять свои проекты на всероссийском этапе.

Победители конференции получили возможность представить свои работ на корпоративном этапе – в Сочи, где пройдет финал научно-технической конференции.

Фото: ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»

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