Общество

От идеи к реальности: ЕвроХим-ВолгаКалий поддержал научные проекты молодых специалистов

Общество 02.07.2024 12:15 Реклама
0
02.07.2024 12:15 Реклама


На предприятии ЕвроХим-ВолгаКалий состоялась 14-я научно-техническая конференция, собравшая молодых специалистов Гремячинского ГОКа для представления своих инновационных идей и защиты проектов. В этом году в конференции приняли участие восемь сотрудников. Каждая из представленных работ отражает высокий уровень профессионализма и стремление внести свой вклад в развитие предприятия.

Тематика представленных работ охватывала различные аспекты деятельности Гремячинского горно-обогатительного комбината, включая внедрение отечественных комплектующих, способы выведения ангидрита из сильвинитовой руды и даже применение искусственного интеллекта в работе самоходного вагона в руднике. Конкурсанты не только подготовили яркие презентации, просчитали экономический эффект от внедрения своих проектов, но также были готовы к любым вопросам экспертного совета.


Высокий уровень представленных проектов свидетельствует о серьезной подготовке участников и их глубоком понимании актуальных проблем и вызовов в отрасли. Экспертный совет конференции, в числе которых высококвалифицированные сотрудники и руководители подразделений, отметил, что выбор победителей был нелегким, так как все работы отличались креативным подходом и высоким качеством проработки идей.

– Прошла очередная конференция молодых специалистов ЕвроХим-ВолгаКалия. Все ребята представили очень достойные работы. В этом году как никогда ранее, жюри было сложно определить победителя, – отметила начальник учебного центра Марина Зезекало. – Хочется отметить, что с каждым годом уровень работ молодых специалистов растет. Такими мероприятиями мы готовим достойную смену нашим руководителям предприятия.

По итогам обсуждения экспертным советом единогласно было принято решение присудить первое место инженеру-технологу группы технологических исследований Лукиной Любови, представившей проект «Способы выведения ангидрита из сильвинитовой руды перед подачей ее на обогащение флотационным методом».


Второе место заняла лаборант химического анализа Валерия Пятикинова, защищавшая проект «Методы удаления нерастворимого остатка в процессе выщелачивания».

Третье место разделили ведущий инженер Сергей Морунаш, представивший «Беспилотных самоходный вагон» и совместная работа ведущего инженера по наладке и испытаниям Романа Шкабоя и маркшейдера Артёма Косарева, которые представили проект «Предиктивные методы анализа работоспособности оборудования». Им еще предстоит побороться за право представлять свои проекты на всероссийском этапе.

Победители конференции получили возможность представить свои работ на корпоративном этапе – в Сочи, где пройдет финал научно-технической конференции.

Фото: ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»

Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.07.2024 12:55
Общество 02.07.2024 12:55
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2024 11:44
Общество 02.07.2024 11:44
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2024 11:29
Общество 02.07.2024 11:29
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2024 10:52
Общество 02.07.2024 10:52
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2024 10:29
Общество 02.07.2024 10:29
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2024 10:06 Реклама
Общество 02.07.2024 10:06 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.07.2024 10:02
Общество 02.07.2024 10:02
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2024 09:33
Общество 02.07.2024 09:33
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2024 09:28
Общество 02.07.2024 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2024 19:48
Общество 01.07.2024 19:48
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2024 19:14
Общество 01.07.2024 19:14
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2024 18:44
Общество 01.07.2024 18:44
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2024 17:35
Общество 01.07.2024 17:35
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2024 17:14
Общество 01.07.2024 17:14
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2024 16:59
Общество 01.07.2024 16:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:11
Еще один лесной питомник создали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:40
Морозов и Семенов стали новыми игроками «Ротора»Смотреть фотографии
13:37
Мамаев курган включили в предварительный список ЮНЕСКОСмотреть фотографии
12:55
Не выходить, расплавитесь! Аномальная жара до +41 измучит волгоградцев 2 июляСмотреть фотографии
12:15
От идеи к реальности: ЕвроХим-ВолгаКалий поддержал научные проекты молодых специалистовСмотреть фотографии
12:12
Форвард Михаил Агеев остается в «Роторе» до конца сезонаСмотреть фотографии
11:44
Александра Бастрыкина заинтересовал массовый мор пчёл под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:29
Бочаров провел совещание по строительству центра для участников СВОСмотреть фотографии
11:26
Волгоградец вышел выбросить мусор и упал замертвоСмотреть фотографии
11:14
Экс-директора филиала МФЦ Евдокимова в Волгограде арестовали за взяткиСмотреть фотографии
10:53
Банк Уралсиб выплатит 3000 рублей за перевод пенсии на карту банкаСмотреть фотографии
10:52
Волгоградский бизнес массово уходит в онлайнСмотреть фотографии
10:29
Сводят счёты? В Волгограде остались без воды пожаловавшиеся Бастрыкину жильцы общежитияСмотреть фотографииCмотреть видео
10:06
ЖК«Берег Волги» на #ТриЧетыре: волгоградский проект стал участником самого массового фестиваля летаСмотреть фотографии
10:02
Уволенный после скандала со скорой волгоградец подал в суд на РосгвардиюСмотреть фотографии
09:57
Под Волгоградом фура насмерть задавила 58-летнего пешеходаСмотреть фотографии
09:55
Льготная ипотека, до свидания: в Волгограде цены на новостройки пошли внизСмотреть фотографии
09:33
Полицейские пришли на помощь застрявшему на трассе волгоградцуСмотреть фотографии
09:28
Волгоградцев испытают экстремальное пекло до +38º и магнитные буриСмотреть фотографии
08:55
Под Волгоградом врачи спасли водителя вылетевшей в кювет машиныСмотреть фотографии
08:22
Четырех пропавших волгоградцев нашли мертвымиСмотреть фотографии
07:58
Трое волгоградцев завоевали медали в домашнем турниреСмотреть фотографии
22:14
На севере Волгограда эвакуировали посетителей ТРЦ «Семь звезд»Смотреть фотографии
21:35
Суд наказал предпринимателя за горы бетонных отходов под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:00
В «Роторе» собрали команду для второго сбораСмотреть фотографии
20:22
В Михайловке вскрыли мусорную аферу на 140 млн рублейСмотреть фотографии
19:48
Количество зараженных ИКБ в Волгоградской области выросло до 3 человекСмотреть фотографии
19:14
«Денег не хватит со мной тягаться»: под Волгоградом разорённые пчеловоды пожаловались Бастрыкину на беспределСмотреть фотографииCмотреть видео
18:44
Чиновники опровергли «массовое» отравление в детском лагере под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:24
«Ротор» расстался с Дворецковым и КрашевскимСмотреть фотографии
 