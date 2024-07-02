Экология

Еще один лесной питомник создали в Волгоградской области

Экология 02.07.2024 14:11
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02.07.2024 14:11


В Быковском районе Волгоградской области создали еще один питомник, где ежегодно планируют выращивать порядка 800 тыс. сеянцев акации, вяза и сосны крымской для решения задач лесовосстановления. Ранее, сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, Быковское лесничество закупало материал в других лесничествах региона, а также в соседних субъектах.

Первый постоянный лесной питомник начал действовать в Волгоградской области в 2014 году. Системная работа позволяет ежегодно открывать новые питомники, увеличивать площадь существующих, в том числе орошаемую, обновлять материально-техническую базу, закупая необходимую лесопосадочную технику и инвентарь. Уже к 2018 году обеспеченность собственным посадочным материалом в лесничествах региона достигла 30%, а сегодня этот показатель перешагнул планку в 90%, – отмечают в облкомприроды. 

До конца текущего года в Волгоградской области планируют создать еще 5 постоянных лесных питомников в Камышинском, Новоаннинском, Серафимовичском, Старополтавском и Урюпинском лесничествах. 

Это позволит Волгоградской области полностью покрыть потребность в адаптированном к местному климату посадочном материале и решить поставленную федеральным проектом «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» задачу, – сообщают в профильном комитете администрации Волгоградской области. 

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

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