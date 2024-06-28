В Волгограде скоропостижно скончалась учитель лицея №5 Марина Шилина

В Волгограде лицей №5 им. Ю.А. Гагарина понес невосполнимую утрату. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне скоропостижно скончалась учитель Марина Евгеньевна Шилина.

По информации родителей выпускников лицея, педагогу стало плохо в ходе торжественной церемонии вручения аттестатов, которая проходила в здании театра музыкальной комедии.

– Церемония вручения аттестатов подходила уже к концу, когда внезапно Марине Евгеньевне стало не по себе, она упала и потеряла сознание. Занавес был закрыт, а мероприятие прервано, – рассказали волгоградцы.

По предварительной информации, причиной скоропостижной смерти Марины Евгеньевны стал инсульт.

Марина Евгеньевна Шилина в 1985 году окончила Волгоградский институт физической культуры. Работала учителем физкультуры в лицее №5. Почетный работник общего образования, трехкратный лауреат президентского гранта, победитель конкурса на присуждение премии лучшего учителя за достижения в педагогической деятельности Волгоградской области в 2023 году.

Редакция ИА «Высота 102» выражает соболезнования родным и коллегам Марины Евгеньевны.

О дате и времени прощания с педагогом редакция информационного агентства сообщит позже. Известно, что сегодня в Волгоград из Москвы для организации церемонии срочно вылетели дочь и сын Марины Евгеньевны.