Общество

В Волгограде скоропостижно скончалась учитель лицея №5 Марина Шилина

Общество 28.06.2024 13:04
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28.06.2024 13:04


В Волгограде лицей №5 им. Ю.А. Гагарина понес невосполнимую утрату. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне скоропостижно скончалась учитель Марина Евгеньевна Шилина. 

По информации родителей выпускников лицея, педагогу стало плохо в ходе торжественной церемонии вручения аттестатов, которая проходила в здании театра музыкальной комедии. 

Церемония вручения аттестатов подходила уже к концу, когда внезапно Марине Евгеньевне стало не по себе, она упала и потеряла сознание. Занавес был закрыт, а мероприятие прервано, – рассказали волгоградцы. 

По предварительной информации, причиной скоропостижной смерти Марины Евгеньевны стал инсульт. 

Марина Евгеньевна Шилина в 1985 году окончила Волгоградский институт физической культуры. Работала учителем физкультуры в лицее №5. Почетный работник общего образования, трехкратный лауреат президентского гранта, победитель конкурса на присуждение премии лучшего учителя за достижения в педагогической деятельности Волгоградской области в 2023 году. 

Редакция ИА «Высота 102» выражает соболезнования родным и коллегам Марины Евгеньевны. 

О дате и времени прощания с педагогом редакция информационного агентства сообщит позже. Известно, что сегодня в Волгоград из Москвы для организации церемонии срочно вылетели дочь и сын Марины Евгеньевны. 

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