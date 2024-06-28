



28 июня сотни волгоградцев не смогли вовремя добраться на работу из-за многокилометровых пробок. Как сообщает ИА «Высота 102», по направлению движения из Ворошиловского в Центральный район затор образовался в границах остановок «Советская площадь» и «Центральный рынок».

Также стоит движение на ул. Советской, выездах на проспект Ленина с ул. Порт-Саида, ул. Гагарина, ул. Пражская, ул. 7-й Гвардейской, а также ул. Землянского и ул. Хиросимы.

По направлению из Тракторозаводского района на пр. Ленина движение затруднено в границах ул. 7-й Гвардейской и перекрёстка с ул. Маршала Крылова.

В настоящее время заторы постепенно смещаются с центральных автомагистралей на второстепенные улицы и местные проезды.

Чтобы наладить ситуацию и не допустить в сложившихся условиях нарушений правил дорожного движения, на основных перекрёстках в центре Волгограда дежурят сотрудники ГАИ. Они помогают регулировать плотные потоки автомобильного транспорта.

Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», в связи с проведением молодёжного фестиваля до полуночи 29 июня будет ограничен проезд транспорта: на ул. Советская в границах от ул. Краснознаменской до ул. Порт-Саида; на Нулевой продольной в границах ул. Калинина до 7-й Гвардейской и на прилегающих к ней участках ул. 7-й Гвардейской, ул. Краснознаменской, ул. Комсомольской и ул. Ленина; на ул. Володарского в границах от ул. Чуйкова до ул. Советской.