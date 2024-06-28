Шатры с мясными деликатесами развернут на улице Чуйкова в Волгограде

Общество 28.06.2024 09:35
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28.06.2024 09:35
Десяток шатров-кухонь будут работать сегодня и завтра на площадке «Аллея вкусов» на ул.Чуйкова. Повара волгоградских заведений общепита приготовят как традиционные блюда, так и порадуют гурманов кулинарными изысками, рассказали V102.RU в администрации Волгограда.
Гостям предложат блюда на мангале, жареные колбаски, различные виды шаурмы и шашлыка, копчености, приготовленные с применением горчичного масла – одной из «визитных карточек» нашего региона. Волгоградцы могут продегустировать блюда из необычной, так называемой «рваной» свинины. Секрет этого деликатеса в том, что что мясо полдня томится в специальной коптильне - «смокере» до тех пор, пока кусочки не станут настолько нежными, что сами разделятся на отдельные волокна.
Также волгоградцев ждут чебуреки с кавказскими специями и одна из новинок – хинкали «том ям». Этот вариант грузинского блюда готовится с применением ингредиентов супа, традиционного для лаосской и тайской кухонь. Волгоградцы и гости города смогут попробовать деликатесы из копченой говядины - брискет и пиканью, салат с копченой уткой, различные сорта сыра и др.
Точки по продаже еды, сладостей и напитков будут также расположены по всей территории проведения молодежного фестиваля, напомнили в мэрии.
Фото V102.RU
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