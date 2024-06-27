«Не понравилось»: волгоградец отсудил 1,5 тысячи за надкусанную еду

В процессе поглощения еды волгоградец понял, что она ему не нравится. По его мнению, у нее был специфический вкус. Со вскрытыми упаковками и остатками продуктов он отправился в магазин и потребовал вернуть деньги, ссылаясь на надпись на упаковке.
Но мужчине отказали в возвращении денег, так как проданные продукты были надлежащего качества. Однако мужчина настаивал, что продукты он вернул на основании условий, установленных самим магазином.
Суды первой и апелляционной инстанции, не усмотрев оснований для отказа, встали на защиту прав потребителя, взыскав с «Перекрестка» в пользу гражданина денежные средства за проданные продукты питания по чеку от 13 июля 2023 года в размере 1522 руб. 89 коп., а также штраф в размере 761 рубля.