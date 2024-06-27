«Не понравилось»: волгоградец отсудил 1,5 тысячи за надкусанную еду





Житель Волгограда потратил почти год на судебные тяжбы с супермаркетом, чтобы вернуть полторы тысячи рублей за приобретенные в магазине продукты. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на Дзержинский районный суд, который оставил в силе решение мирового судьи о взыскании в пользу жителя Волгограда денежных средств за «невкусные» продукты питания. Житель Волгограда потратил почти год на судебные тяжбы с супермаркетом, чтобы вернуть полторы тысячи рублей за приобретенные в магазине продукты. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на Дзержинский районный суд, который оставил в силе решение мирового судьи о взыскании в пользу жителя Волгограда денежных средств за «невкусные» продукты питания.

Альберт Ч. 13 июля 2023 года приобрел в «Перекрестке» продукты на сумму 1522 руб. 89 коп. Среди них были в том числе и продукты «Маркет» и «Зеленая линия», которые являются собственными торговыми марками торговой сети. При этом на упаковках товаров указанных марок были размещены логотипы «клевер» ответчика и надпись «Вернем деньги, если вам не понравился вкус или качество. Без чека».В процессе поглощения еды волгоградец понял, что она ему не нравится. По его мнению, у нее был специфический вкус. Со вскрытыми упаковками и остатками продуктов он отправился в магазин и потребовал вернуть деньги, ссылаясь на надпись на упаковке.Но мужчине отказали в возвращении денег, так как проданные продукты были надлежащего качества. Однако мужчина настаивал, что продукты он вернул на основании условий, установленных самим магазином.Суды первой и апелляционной инстанции, не усмотрев оснований для отказа, встали на защиту прав потребителя, взыскав с «Перекрестка» в пользу гражданина денежные средства за проданные продукты питания по чеку от 13 июля 2023 года в размере 1522 руб. 89 коп., а также штраф в размере 761 рубля.