В Волгограде автомобилисты снова пожаловались на сбои GPS





В Волгограде и области вторые сутки наблюдается массовый сбой систем GPS. Как сообщает V102.RU, водителям такси из-за неправильной работы онлайн-карт и навигаторов приходится испытывать трудности во время работы.

Как поясняют таксисты, геолокация на карте отбрасывает клиента от изначального местоположения на десятки километров, что делает невозможным найти маршрут. Помимо этого, из-за неработающей навигации изменяется стоимость поездки как в пользу клиента, так и наоборот.

– Работать невозможно - сначала ты не можешь взять заказ, поскольку на карте находишься на острове Сарпинском, а когда уже клиент все-таки находится, то заказчик может в любой момент улететь на несколько километров в другой район, – рассказал один из таксистов. – Такая же проблема и с завершением заказа. То ты успеваешь приезжать, пока твое местоположение не сместилось, то не успеваешь и стоимость поездки может увеличиться или уменьшиться.

Проблему испытывают и простые автолюбители, которые утром не могут посмотреть обстановку на дороге и объехать автомобильный затор.

Большинство волгоградцев во всем винят системы подавления сигналов, которые, по слухам волгоградцев, не так давно заработали в Красноармейском районе на одном из предприятий.