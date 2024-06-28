Общество

В МБУ «Северное» передали в добрые руки две сотни бездомышей

Общество 28.06.2024 13:12
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28.06.2024 13:12


Более двухсот бездомышей, оказавшихся в пункте отлова животных МБУ «Северное», нашли своих хозяев. Как рассказала V102.RU главный ветеринарный врач учреждения Гуля Горбунова, собаки были переданы на попечение новым владельцам на основании договоров. Теперь хозяева будут нести ответственность за животных, оказавшихся по разным причинам на улице, что поможет улучшить ситуацию с безнадзорными питомцами.


В 2024 году учреждение получило муниципальное задание по программе ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация,  возврат в среду обитания – на 3 тысячи бездомных животных. За первые полгода было отловлено 1800 собак, которые прошли необходимые процедуры на базе учреждения. В настоящее время на территории МБУ  находятся более 150 животных, которых  после проведенных операций выпустят в среду обитания. Еще около 50 щенков, подобранных на улицах города, содержатся  в пункте отлова в ожидании наступления половозрелого возраста и прохождении таких же процедур.


И, конечно же, маленькие питомцы ждут тех, кто может подарить им кров и любовь. Такие случаи, когда волгоградцы предпочитают взять милую дворнягу вместо дорогих пород, хоть и не часто, но все-таки бывают. И надо сказать, что хозяева о своем выборе не жалеют. Шторм  любви, верности и благодарности, которую они получают от спасенных от участи вновь оказаться на улице щенков, делает счастливыми не только животных, но и самих спасителей. 


А пока в ожидании хозяев щенков балуют как могут. Для них построили огромную «детскую» площадку с песочницами и качелями и выгульной зоной, а волонтеры привозят маленьким питомцам вкусняшки и ароматные  мясные кашки. 


Но, хотя до зимы еще далеко, в МБУ «Северное» не забывают про пословицу – готовь сани летом. 

- В настоящее время на территории пункта отлова и содержания безнадзорных животных проводятся работы по ремонту вольеров – покраске, починке напольных покрытий, - рассказал V102.RU директор МБУ «Северное» Евгений Головко. – Такая работа в учреждении проводится регулярно. Уже закупили на ближайшие месяцы очередную партию качественных кормов и новых ветеринарных препаратов, которые существенно облегчают и проведение хирургических вмешательство по стерилизации, и восстановление животных после операций. Так что работа идет в штатном режиме. 


Напомним, главная цель площадки МБУ «Северное», где содержатся бездомные животные, это сокращение численности непривитых и нестерилизованных бездомышей для предотвращения нерегулируемого размножения и снижения количества агрессивных собак на улицах Волгограда. Гуманность и принципы добрососедского существования человека и животных – это та основа, которая поможет избегать различных эксцессов, связанных с немотивированной агрессией питомцев. 


Ранее, напомним, корреспонденты информагентства рассказали о судьбе животных, преданных человеком, которых оставили на пожизненное содержание в пункте отлова учреждения. 


Фото V102.RU

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