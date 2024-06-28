Мужчина по пути домой прихватил 15 чужих овец в Волгоградской области





В Николаевском районе Волгоградской области полицейские завершили расследование дела о краже овец. Как сообщат ИА «Высота 102», 15 животных посреди белого дня исчезли в конце 2023 года с одного из пастбищ.

- Полицейскими было выяснено, что 23-летний житель одного из сёл Николаевского района, в сентябре 2023 года, проезжая на автомашине мимо поля, на котором паслось стадо на вольном выпасе, решил незаконно обогатиться и похитил 15 овец, которых позже продал незнакомым лицам, а вырученные деньги потратил на личные нужды, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Ошарашенный пропажей фермер обратился за помощью правоохранителей. По информации сотрудников полиции, сумма ущерба составляет 150 тыс. рублей.

Отметим, в рамках ч. 2 ст. 158 УК РФ обвиняемому грозит заключение под стражу на срок до 5 лет.