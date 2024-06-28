Авиалесоохрана предупредила о риске ЧС в Волгоградской области





В Волгоградской области в июле из-за жаркой и сухой погоды возможны превышения среднемноголетних показателей пожарной опасности . Об этом сегодня, 28 июня, предупредили специалисты Авиалесоохраны.

– На основе данных Росгидромета и многолетних данных о горимости лесов разработан предварительный прогноз рисков ЧС по лесным пожарам на июль, – сообщили в федеральной Авиалесоохране. – Пожарная опасность прогнозируется на территории Южного федерального округа, а именно на всей территории Донецкой и Луганской Народных республик, в Республике Крым, в Запорожской и Херсонской областях, в северной части Астраханской области, в западной и центральной частях Республики Калмыкия, в центральной и восточной частях Волгоградской области, в западной, северной и восточной частях Ростовской области.

При этом уточняется, что прогноз рисков не означает обязательного возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с лесными пожарами, так как "во многом лесопожарная обстановка зависит не только от условий погоды, но и от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к лесам полях, дорогах, дачных сообществам и населенных пунктах, а также от оперативности обнаружения и тушения, возникающих ландшафтных и лесных пожаров".

Напомним, что в Волгоградской области с 14 июня действует запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.