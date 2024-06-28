Юбилейный сезон в «Царицынской опере» закроется «Евгением Онегиным»

XX-ый юбилейный сезон в театре «Царицынская опера» подходит к концу. Насыщенный новыми постановками и мировыми премьерами творческий год завершается полномасштабной, блистательной, новаторской оперой «Евгений Онегин» П.И. Чайковского (12+), заключительный премьерный показ которой состоится 7 июля.

Режиссёр-постановщик спектакля, главный режиссёр Большого театра Беларуси Анна Моторная предложила прочитать идею Александра Сергеевича Пушкина глазами, интонациями души и чаяниями Петра Ильича Чайковского, вскрыть чувственные, жизненные ситуации через гениальное сочинение. Художник по костюмам – известный дизайнер сценического костюма, преподаватель Белорусской государственной академии искусств Татьяна Лисовенко. Художник-постановщик, лауреат Волгоградской области, член Союза художников РФ Георгий Матевосян. Потрясающая сценография и визуальное прочтение всех событий. Блистательный актёрский состав: Ленский (Алексей Шапошников/Вадим Дмитров), сестры Ларины – Татьяна (Елена Плешакова/Екатерина Богачёва), Ольга (Наталья Филиппова/Наталья Пирогова), Ларина – (Анна Девяткина/Елена Барышева), Гремин (Вадим Шишкин/Артак Манукян), Онегин (Руслан Сигбатулин/Максим Орёл).

— Мы хотели создать историю, которая сегодня будет необыкновенно актуальна для зрителя, потому что все герои Пушкина и Чайковского, о которых написано это замечательное произведение, необыкновенно современны, — отметила Анна Моторная, режиссер-постановщик спектакля «Евгений Онегин», главный режиссер Большого театра Беларуси. — Конечно, это все о России, это энциклопедия русских характеров, людей, которые окружают нас. Актуальность произведения заключается в том, что люди, живущие и 200 лет назад, и сегодня, остаются людьми. А значит, они любят, ревнуют, соблюдают понятия чести, достоинства, и все это очень важно для воспитания человека. Мы ведем разговор о его душе, о том, как человеческая личность должна работать над собой, чтобы возвыситься над бренностью существования. Это разговор о счастье и о долге.

7 июля в третий раз на сцене «Царицынской оперы» будет показана история, сюжет которой знаком даже школьнику. Исполнители главных партий утверждают, что каждый спектакль – это возможность прожить роль по-настоящему, с полной отдачей.

Помогает в этом и сложившийся актерский ансамбль, подобранный Анной Моторной, где каждый старается точно вести свою партию. Руслан Сигбатулин, который выйдет на сцену в заключительном спектакле, утверждает, что заново для себя отрыл и произведение, и роль, которую исполнял ранее. По словам вокалиста, режиссёр показала новые грани взаимоотношений персонажей, которые заложены самим композитором.

— Работа велась очень скрупулёзно, мы учились слушать и понимать музыку не только на интуитивном, но и на осознанном уровне. — подчеркнул Руслан Сигбатулин. — Для исполнения сложнейшей партии Евгения Онегина весь мой актёрский и жизненный опыт слились воедино. Зрители увидят более раскрытый и человечный образ главного персонажа, которого незаслуженно считают обычным светским денди, «холодным эгоистом». Уверен, никто не останется равнодушным и многим захочется пересмотреть спектакль снова и снова.

— Внутри очень много эмоций от переживаний и поставленных режиссёром задач, — поделилась исполнительница главной партии Елена Плешакова, которая тоже выйдет на сцену 7 июля. — В каждом спектакле удаётся по-новому прожить их. Моя Татьяна – нежная, трепетная, восторженная. Режиссёр-постановщик нас очень многому научила и буквально «выковыривала» душу, вынимала именно те эмоции, которые нужны. При этом Татьяна сама виновата во многом:она придумала своего героя,влюбилась в него.., а потом копила обиду и все же любила его до конца своих дней.

«Евгений Онегин» П.И. Чайковского на сцене «Царицынской оперы» показан в четвертой интерпретации. Создатели постановки отнеслись с большим пиететом к творчеству русских классиков, при этом максимально приблизив знаковую постановку для русского оперного искусства к жизни.

— Особая честь и счастье поработать с прекрасным режиссёром Анной Моторной, — поделился эмоциями директор театра «Царицынская опера» Сергей Гринев. — Она привнесла к нам в труппу много переживаний, много эмоций, много счастья и творчества, которое вылилось в новую постановку. Эта работа близка нам по духу, это живой Онегин. Не картинка, не статуарный спектакль, это жизнь на сцене наших героев, которым будут сопереживать все наши зрители. Люди всегда любили, страдали, поэтому Онегин всегда будет в тренде, современен и иметь отклик у публики. Мы завершили насыщенный сезон и, имея в репертуаре такие работы как «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха, «Маленький принц» В. Овсянникова, «Щелкунчик», «Онегин»П.И. Чайковского не имеем права понижать планку. Дальше будет больше, объемнее и правдивее…

Фото предоставлено театром «Царицынская опера».

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