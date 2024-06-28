Где в Волгограде в июле отключат горячую воду: список адресов

Во всех районах Волгограда на июль запланированы очередные плановые отключения горячей воды в связи с подготовкой к новому отопительному сезону. Горожан лишат привычного комфорта на срок от одних суток до почти двух недель.
V102.RU публикует полный список адресов:
Тракторозаводский район
с 2 по 15 июля
улица Костюченко, 1а, 3а, 7а, 7б, 9а, 11, 13, 13а, 17а
с 22 по 24 июля
улица Лодыгина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13
улица Ушакова, 2, 4, 6, 8, 10, 12
улица Тракторостроителей, 1, 3, 5, 7, 11, 1а (два корпуса общежития)
с 16 по 29 июля
улица героев Тулы, 11, 13, 15, 17
улица Шипки, 25, 27, 27а, 29, 31
улица Колумба, 1б, 5, 5а, 5б, 7, 14
улица Гидростроителей, 2, 6, 10
с 23 по 30 июля
улица Дзержинского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 51а
улица Жолудева, 2, 4, 6, 8, 9а, 11а, 12, 14, 15а, 16, 18, 19а, 20, 20а, 36, 38
улица Дегтярева, 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 33, 35, 37, 51
улица Шурухина, 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32
улица Клименко, 7, 7а, 9, 11
проспект имени В. И. Ленина, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 225, 227
улица Ополченская, 5, 7, 9, 11, 12, 20, 44, 69
улица Демьяна Бедного, 2а
улица Борьбы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19
улица 95-й Гвардейской, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
улица Быкова, 4а
улица Рыкачева, 6, 14, 16, 22, 24
улица Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16
улица Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11
улица Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11
улица Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
улица Батова, 1, 3, 5, 9, 10
улица Луговского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11
улица Андреева, 13
улица Атласова, 16
улица Загорская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13а
улица Салтыкова-Щедрина, 1, 5, 7
Краснооктябрьский район
с 23 по 30 июля
улица Ватутина, 8, 10, 12, 14
улица Тарифная, 21, 23, 25, 27, 29, 31
улица Курильская, 5, 7, 9
с 9 по 11 июля
улица Еременко, 42, 44, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70
улица 39-й Гвардейской, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33
улица Репина, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25 ,27, 62, 62а, 64, 66, 68, 70
улица Библиотечная, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
улица Вершинина 5, 7, 24
улица Алехина, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7
улица 4-х Связистов, 25а, 25б
улица Правды, 2, 4
улица Лермонтова, 30
улица Нестерова, 16, 16А
улица Высокая, 18а, 18б
улица Промышленная, 10
улица Новоремесленная, 13
Дзержинский район
31 июля
поселок Аэропорт, 18, 19, 20, 21
с 4 по 17 июля
улица Карла Либкнехта, 13, 21
проспект имени Маршала Жукова, 85, 95, 105,115
улица Рионская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 24
улица Хорошева, 46, 48
с 8 по 17 июля
бульвар 30-летия Победы, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88
улица Землячки, 17г, 26, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а
улица 8-й Воздушной Армии, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54, 56, 66
улица имени Константина Симонова, 19а, 19б, 27, 28, 30, 31, 31а, 32, 34, 36, 38, 40, 42
улица Космонавтов, 17, 19, 19/1, 19/2, 23, 27, 33, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47, 49
улица Шекснинская, 16а,18, 20, 22, 24, 34, 38
проспект имени Маршала Жукова, 106, 106а, 108, 110/1, 110/2, 112, 112а
Центральный район
с 16 по 26 июля
улица Рокоссовского, 24, 24а, 26, 28
улица Донецкая, 3, 5, 7, 14, 16а
улица Голубинская, 8
улица Новороссийская, 5, 11
улица Кубанская, 17
с 3 по 16 июля
улица Кубанская, 15, 15А
с 11 по 12 июля
улица Новороссийская, 43
улица Чапаева 8, 10, 18
Ворошиловский район
с 23 по 25 июля
улица Козловская, 16, 16а, 25, 37, 47б
улица Клинская, 33, 34, 35
улица Калинина, 19, 21, 23, 25
улица Канунникова, 9
улица Огарева, 1, 2, 7, 21б
улица Рабоче-Крестьянская, 21, 25, 27
улица Баррикадная, 19, 19А
улица Иркутская, 8
улица Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31
улица Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12
улица Каменская, 4, 6, 8, 10
улица Лавочкина, 2, 3/1, 3/2, 5, 6/1, 7, 10/1, 10А
улица Краснослободская, 17, 19
улица Кузнецкая, 12, 16, 18, 20
улица Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
улица Моздокская, 3, 5, 7
улица Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3
улица Ростовская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19
улица Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18
улица Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18/1
улица Липецкая, 5, 7
улица Новоузенская, 10а
улица Профсоюзная, 16а, 20
улица Ковровская, 4
улица Бобруйская, 1, 1а
улица Пугачевская, 5а, 5г, 5д
улица Гомельская, 7
с 3 по 15 июля
улица Чигиринская, 2
улица Ардатовская, 2
улица Буханцева, 48, 50, 66
улица Клубная, 13
с 8 по 21 июля
улица Циолковского, 2
улица Калинина, 11
Советский район
с 24 по 25 июля
улица Логовская, 1, 2, 5, 6
проспект Университетский, 34
улица поселок Стройдеталь, 13
Кировский район
с 1 по 12 июля
поселок Саши Чекалина, 3, 7, 8
с 16 по 17 июля
улица Воронкова, 20/23, 29а, 78
улица Шумилова, 22, 30, 73, 77
улица Розы Люксембург, 5, 9
улица Черемшанская, 28а
улица Кедровая, 19, 21
с 15 по 25 июля
улица Кирова, 92, 92а,92б, 94, 96, 98, 98а, 98б, 101, 105, 107а, 107б, 123, 125, 127, 127а, 128 , 129, 130б, 132б, 134в, 133, 133а, 135, 135а, 147, 149
улица Никитина, 119, 121, 125, 125а, 127, 127а, 131, 133, 135, 137, 139
улица Зины Маресевой, 3, 9, 15
улица Одоевского, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 68а, 80, 80а, 82
улица Федотова, 4
улица Быстрова, 54, 58, 62, 64, 80а, 84, 84а, 84б, 86, 88, 88а, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 271, 273
улица 64-й Армии, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 119а, 121, 123, 125, 127а, 129, 131, 133, 135, 135а, 137, 137а
улица Люблинская, 4
улица Изоляторная, 2
улица Вельботная, 3, 5
улица Закавказская, 1, 2, 2а, 6
улица Турбинная, 184, 186, 188, 259
улица Колосовая, 6, 8, 8а, 10, 12, 18
улица Лячина, 3, 5, 7
улица Минина, 4, 10, 16
улица Гаря Хохолова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13
Красноармейский район
с 2 по 12 июля
улица Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34
бульвар Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37
улица Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22
проспект Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62
улица Тельмана, 14, 19
лица Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а
улица Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55
улица Доценко, 35а
с 22 июля по 1 августа
улица Героев Малой Земли, 34, 36, 38, 40, 42, 51, 55
улица Сидорова, 3
улица Алийская, 16, 18
улица Судостроительная, 39, 43, 45
улица Электростальская, 11
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»