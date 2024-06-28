Общество

Где в Волгограде в июле отключат горячую воду: список адресов

Общество 28.06.2024 16:04
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28.06.2024 16:04


Во всех районах Волгограда на июль запланированы очередные плановые отключения горячей воды в связи с подготовкой к новому отопительному сезону. Горожан лишат привычного комфорта на срок от одних суток до почти двух недель. 

V102.RU публикует полный список адресов:

Тракторозаводский район 

с 2 по 15 июля

улица Костюченко, 1а, 3а, 7а, 7б, 9а, 11, 13, 13а, 17а

с 22 по 24 июля 

улица Лодыгина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13

улица Ушакова, 2, 4, 6, 8, 10, 12

улица Тракторостроителей, 1, 3, 5, 7, 11, 1а (два корпуса общежития)

с 16 по 29 июля 

улица героев Тулы, 11, 13, 15, 17

улица Шипки, 25, 27, 27а, 29, 31

улица Колумба, 1б, 5, 5а, 5б, 7, 14

улица Гидростроителей, 2, 6, 10

с 23 по 30 июля 

улица Дзержинского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 51а

улица Жолудева, 2, 4, 6, 8, 9а, 11а, 12, 14, 15а, 16, 18, 19а, 20, 20а, 36, 38

улица Дегтярева, 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 33, 35, 37, 51

улица Шурухина, 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32

улица Клименко, 7, 7а, 9, 11

проспект имени В. И. Ленина, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 225, 227

улица Ополченская, 5, 7, 9, 11, 12, 20, 44, 69

улица Демьяна Бедного, 2а

улица Борьбы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19

улица 95-й Гвардейской, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

улица Быкова, 4а

улица Рыкачева, 6, 14, 16, 22, 24

улица Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16

улица Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11

улица Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11

улица Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

улица Батова, 1, 3, 5, 9, 10

улица Луговского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11

улица Андреева, 13

улица Атласова, 16

улица Загорская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13а

улица Салтыкова-Щедрина, 1, 5, 7

Краснооктябрьский район

с 23 по 30 июля 

улица Ватутина, 8, 10, 12, 14

улица Тарифная, 21, 23, 25, 27, 29, 31

улица Курильская, 5, 7, 9

с 9 по 11 июля 

улица Еременко, 42, 44, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70

улица 39-й Гвардейской, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33

улица Репина, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25 ,27, 62, 62а, 64, 66, 68, 70

улица Библиотечная, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

улица Вершинина 5, 7, 24

улица Алехина, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7

улица 4-х Связистов, 25а, 25б

улица Правды, 2, 4

улица Лермонтова, 30

улица Нестерова, 16, 16А

улица Высокая, 18а, 18б

улица Промышленная, 10

улица Новоремесленная, 13

Дзержинский район 

31 июля 

поселок Аэропорт, 18, 19, 20, 21

с 4 по 17 июля 

улица Карла Либкнехта, 13, 21

проспект имени Маршала Жукова, 85, 95, 105,115

улица Рионская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 24

улица Хорошева, 46, 48

с 8 по 17 июля 

бульвар 30-летия Победы, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88

улица Землячки, 17г, 26, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а

улица 8-й Воздушной Армии, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54, 56, 66

улица имени Константина Симонова, 19а, 19б, 27, 28, 30, 31, 31а, 32, 34, 36, 38, 40, 42

улица Космонавтов, 17, 19, 19/1, 19/2, 23, 27, 33, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47, 49

улица Шекснинская, 16а,18, 20, 22, 24, 34, 38

проспект имени Маршала Жукова, 106, 106а, 108, 110/1, 110/2, 112, 112а

Центральный район

с 16 по 26 июля 

улица Рокоссовского, 24, 24а, 26, 28

улица Донецкая, 3, 5, 7, 14, 16а

улица Голубинская, 8

улица Новороссийская, 5, 11

улица Кубанская, 17

с 3 по 16 июля

улица Кубанская, 15, 15А

с 11 по 12 июля 

улица Новороссийская, 43

улица Чапаева 8, 10, 18

Ворошиловский район 

с 23 по 25 июля 

улица Козловская, 16, 16а, 25, 37, 47б

улица Клинская, 33, 34, 35

улица Калинина, 19, 21, 23, 25

улица Канунникова, 9

улица Огарева, 1, 2, 7, 21б

улица Рабоче-Крестьянская, 21, 25, 27

улица Баррикадная, 19, 19А

улица Иркутская, 8

улица Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31

улица Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12

улица Каменская, 4, 6, 8, 10

улица Лавочкина, 2, 3/1, 3/2, 5, 6/1, 7, 10/1, 10А

улица Краснослободская, 17, 19

улица Кузнецкая, 12, 16, 18, 20

улица Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

улица Моздокская, 3, 5, 7

улица Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3

улица Ростовская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19

улица Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18

улица Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18/1

улица Липецкая, 5, 7

улица Новоузенская, 10а

улица Профсоюзная, 16а, 20

улица Ковровская, 4

улица Бобруйская, 1, 1а

улица Пугачевская, 5а, 5г, 5д

улица Гомельская, 7

с 3 по 15 июля 

улица Чигиринская, 2

улица Ардатовская, 2

улица Буханцева, 48, 50, 66

улица Клубная, 13

с 8 по 21 июля 

улица Циолковского, 2

улица Калинина, 11

Советский район 

с 24 по 25 июля 

улица Логовская, 1, 2, 5, 6

проспект Университетский, 34

улица поселок Стройдеталь, 13

Кировский район

с 1 по 12 июля 

поселок Саши Чекалина, 3, 7, 8

с 16 по 17 июля 

улица Воронкова, 20/23, 29а, 78

улица Шумилова, 22, 30, 73, 77

улица Розы Люксембург, 5, 9

улица Черемшанская, 28а

улица Кедровая, 19, 21

с 15 по 25 июля 

улица Кирова, 92, 92а,92б, 94, 96, 98, 98а, 98б, 101, 105, 107а, 107б, 123, 125, 127, 127а, 128 , 129, 130б, 132б, 134в, 133, 133а, 135, 135а, 147, 149

улица Никитина, 119, 121, 125, 125а, 127, 127а, 131, 133, 135, 137, 139

улица Зины Маресевой, 3, 9, 15

улица Одоевского, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 68а, 80, 80а, 82

улица Федотова, 4

улица Быстрова, 54, 58, 62, 64, 80а, 84, 84а, 84б, 86, 88, 88а, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 271, 273

улица 64-й Армии, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 119а, 121, 123, 125, 127а, 129, 131, 133, 135, 135а, 137, 137а

улица Люблинская, 4

улица Изоляторная, 2

улица Вельботная, 3, 5

улица Закавказская, 1, 2, 2а, 6

улица Турбинная, 184, 186, 188, 259

улица Колосовая, 6, 8, 8а, 10, 12, 18

улица Лячина, 3, 5, 7

улица Минина, 4, 10, 16

улица Гаря Хохолова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13

Красноармейский район 

с 2 по 12 июля 

улица Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34

бульвар Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37

улица Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22

проспект Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62

улица Тельмана, 14, 19

лица Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а

улица Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55

улица Доценко, 35а

с 22 июля по 1 августа 

улица Героев Малой Земли, 34, 36, 38, 40, 42, 51, 55

улица Сидорова, 3

улица Алийская, 16, 18

улица Судостроительная, 39, 43, 45

улица Электростальская, 11

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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