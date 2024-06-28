В Урюпинске простятся с погибшим на СВО рядовым Николаем Лиманским





В городе Урюпинске Волгоградской области 29 июня простятся с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Николаем Лиманским.

Как сообщили V102.RU, в администрации города, Николай родился и вырос в городе Урюпинск. В 2023 году заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону военной спецоперации. Служил в должности оператора отделения огневой поддержки штурмовой роты.

Погиб военнослужащий 25 апреля этого года в боях под Новомихайловкой Марьинского района ДНР. Ему было всего 22 года.

– Урюпинцы скорбят по поводу гибели земляка и выражают искренние соболезнования его родным и близким, – говорится в некрологе, опубликованном администрацией Урюпинска.

Фото: администрация Урюпинска / Telegram