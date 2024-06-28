Парк «Аксайская дубрава» в Волгоградской области увеличат еще на 5,6 га

В Котельниково приступили к строительству второй очереди парка «Аксайская дубрава». Современная общественная площадка создается в рамках проекта «Котельниково – Земля Героев» совместными усилиями предприятия ЕвроХим-ВолгаКалий и администрации города Котельниково.

Новая территория парка занимает 5,6 гектара. Она задумана как место отражения самых интересных событий жизни города Котельниково.





Центром притяжения второй очереди парка станет площадь «Котел» с рындой и вагонеткой – в память о возникновении города как железнодорожной станции. Экскурсионная тропа «Железная дорога» покажет посетителям «Аксайской Дубравы» другие факты истории города.

С флорой степного Котельниковского края гости познакомятся на аллее акаций с обустроенными местами отдыха и в секторе «эко-тропы». Для самых маленьких котельниковцев построят детские площадки и песчаный бассейн для активных игр.

Для семейного и соседского досуга предназначена мангальная зона. В парке предусмотрен и огражденный вольер для выгула собак со снарядами для дрессировки.

Протяженность пешеходных дорожек второй очереди «Аксайской Дубравы» составит приблизительно 2 километра. Территория будет снабжена линиями освещения основного и второстепенного типов, современной парковой мебелью, дополнительным озеленением деревьями, другими многолетними растениями.

Работы по обустройству площадок и сооружению объектов производит подрядная организация. Строительство второй очереди «Аксайской дубравы» завершится к ноябрю 2024 года.





– Развивая наш культурный бренд, мы повышаем привлекательность города как места для работы, улучшаем условия жизни наших сотрудников и всех котельниковцев, – рассказал Евгений Степанов, начальник административного управления ЕвроХим-ВолгаКалия. – Поэтому в рамках проекта «Котельниково – Земля Героев» совместными усилиями нашего предприятия и администрации города Котельниково мы строим современный парк и реализуем другие проекты, направленные на благоустройство нашего города.

Фото: ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»

Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036