Волгоградцам рассказали, как быстро можно зарегистрировать недвижимость





В Волгоградском Росреестре жителям региона напомнили о сроках осуществления учетно-регистрационных действий на объекты недвижимого имущества. По информации специалистов, зарегистрировать недвижимость можно бесплатно, а утверждения о том, что процедура может занять слишком много времени, не имеет ничего общего с реальностью.

– Участились случаи введения в заблуждение некоторыми недобросовестными лицами пользователей государственных услуг Росреестра утверждениями о том, что заявления об осуществлении учетно-регистрационных действий рассматриваются в течение длительного времени, а для сокращения срока их рассмотрения необходимы дополнительные финансовые расходы, – говорят в Росреестре. – Однако, на деле процедуры не занимают более пяти дней.

В соответствии со статьей 16 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав осуществляются в течение в сроки, не превышающие две недели.

Сроки кадастрового учета и регистрации прав:

девять рабочих дней с даты приема в МФЦ заявления на осуществление государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов;

семь рабочих дней с даты приема МФЦ заявления на осуществление государственного кадастрового учета и прилагаемых к нему документов;

двенадцать рабочих дней с даты приема МФЦ заявления на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов;

три рабочих дня с даты приема или поступления в орган регистрации прав заявления на осуществление государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов на основании нотариально удостоверенной сделки, свидетельства о праве на наследство, свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, а в случае поступления таких заявления и документов в электронной форме - в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления соответствующих документов;

пять рабочих дней с даты приема МФЦ заявления на осуществление государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов на основании нотариально удостоверенной сделки, свидетельства о праве на наследство, свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов;

семь рабочих дней с даты приема МФЦ заявления на осуществление государственной регистрации ипотеки жилого помещения и прилагаемых к нему документов.

Вместе с тем, благодаря утвержденной государственной программе «Национальная система пространственных данных» (НСПД), общий срок государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав сокращен и установлены следующие сроки:

государственная регистрация прав – 2 рабочих дня;

государственный кадастровый учет – 2 рабочих дня;

государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав – 5 рабочих дней.

Также приказом Управления Росррестра закреплены сроки осуществления учетно-регистрационных действий по документам, поступившим в электронном виде:

государственная регистрация прав – 1 рабочий день;

государственный кадастровый учет – 1 рабочий день;

государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав – 3 рабочих дня.

Указанные сроки распространяются на все категории граждан и юридических лиц.

В настоящее время, сообщают в Росреестре, фактические сроки осуществления учетно-регистрационных действий в Управлении не превышают 1–3 рабочих дней при условии, что документы не приходится возвращать на основаниях, предусмотренных статьей 25 Закона о недвижимости и оснований для приостановления учетно-регистрационных действий, установленных статьей 26 Закона о недвижимости.

– Сокращение сроков проведения учетно-регистрационных действий и перевод услуг Росреестра в электронный вид позволяет быстрее их оказывать, и экономит время заявителя, - отмечает заместитель руководителя Татьяна Кривова.