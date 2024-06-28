Общество

Волгоградцам рассказали, как быстро можно зарегистрировать недвижимость

Общество 28.06.2024 15:46
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28.06.2024 15:46


В Волгоградском Росреестре жителям региона напомнили о сроках осуществления учетно-регистрационных действий на объекты недвижимого имущества. По информации специалистов, зарегистрировать недвижимость можно бесплатно, а утверждения о том, что процедура может занять слишком много времени, не имеет ничего общего с реальностью. 

Участились случаи введения в заблуждение некоторыми недобросовестными лицами пользователей государственных услуг Росреестра утверждениями о том, что заявления об осуществлении учетно-регистрационных действий рассматриваются в течение длительного времени, а для сокращения срока их рассмотрения необходимы дополнительные финансовые расходы, – говорят в Росреестре. – Однако, на деле процедуры не занимают более пяти дней. 

В соответствии со статьей 16 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав осуществляются в течение в сроки, не превышающие две недели. 

Сроки кадастрового учета и регистрации прав: 

  • девять рабочих дней с даты приема в МФЦ заявления на осуществление государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов; 
  • семь рабочих дней с даты приема МФЦ заявления на осуществление государственного кадастрового учета и прилагаемых к нему документов;
  • двенадцать рабочих дней с даты приема МФЦ заявления на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов;
  • три рабочих дня с даты приема или поступления в орган регистрации прав заявления на осуществление государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов на основании нотариально удостоверенной сделки, свидетельства о праве на наследство, свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, а в случае поступления таких заявления и документов в электронной форме - в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления соответствующих документов;
  • пять рабочих дней с даты приема МФЦ заявления на осуществление государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов на основании нотариально удостоверенной сделки, свидетельства о праве на наследство, свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов;
  • семь рабочих дней с даты приема МФЦ заявления на осуществление государственной регистрации ипотеки жилого помещения и прилагаемых к нему документов.

Вместе с тем, благодаря утвержденной государственной программе «Национальная система пространственных данных» (НСПД), общий срок государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав сокращен и установлены следующие сроки:

  • государственная регистрация прав – 2 рабочих дня;
  • государственный кадастровый учет – 2 рабочих дня;
  • государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав – 5 рабочих дней.

Также приказом Управления Росррестра закреплены сроки осуществления учетно-регистрационных действий по документам, поступившим в электронном виде: 

  • государственная регистрация прав – 1 рабочий день; 
  • государственный кадастровый учет – 1 рабочий день; 
  • государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав – 3 рабочих дня. 

Указанные сроки распространяются на все категории граждан и юридических лиц.

В настоящее время, сообщают в Росреестре, фактические сроки осуществления учетно-регистрационных действий в Управлении не превышают 1–3 рабочих дней при условии, что документы не приходится возвращать на основаниях, предусмотренных статьей 25 Закона о недвижимости и оснований для приостановления учетно-регистрационных действий, установленных статьей 26 Закона о недвижимости. 

Сокращение сроков проведения учетно-регистрационных действий и перевод услуг Росреестра в электронный вид позволяет быстрее их оказывать, и экономит время заявителя, - отмечает заместитель руководителя Татьяна Кривова.

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