В Центральном районе Волгограда росгвардейцы почтили память бойцов 13-й гвардейской стрелковой дивизии Родимцева, отбросивших немецко-фашистских захватчиков от берега Волги. Как сообщает ИА «Высота 102», в рамках мероприятия сотрудники регионального управления Росгвардии погрузились на дно реки напротив музея-заповедника «Сталинградская битва», где возложили венок.

Акция дала старт поисковым работам. По информации специалистов, ранее далеко не все тела погибших удалось предать земле. До сих пор многие останки покоятся на дне Волги. В рамках вахты памяти водолазы спецподразделений помогут отыскать и со всеми почестями перезахоронить героев.

Фото: пресс-служба Росгвардии