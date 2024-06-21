В Волгограде за 26 млн восстановят два исторических фонтана

Общество 21.06.2024 09:36
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21.06.2024 09:36
В Волгограде оживят два давно не действующих фонтана. Как сообщили V102.RU в администрации Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» заключило контракт с ООО «Реновацио» на восстановление двух фонтанов в бульварной зоне пр. им. В. И. Ленина. Сооружения расположены на пересечении с ул. Порт-Саида, а также на перекрестке улицы Комсомольской напротив Центробанка. Фонтаны входят в состав объекта культурного наследия «Комплекс застройки пр. Ленина».
«Реновацио» оказалось единственным участником аукционов, контракт с компанией муниципальное учреждение заключило по максимальной цене. Так, реконструкция фонтана около здания ЦБ обойдется в 10,8 миллиона рублей, еще 15,8 миллиона потратят на восстановление объекта на Порт-Саида.
Лицензированный подрядчик, пояснили в мэрии, смонтирует новое оборудование, восстановит системы водоснабжения, водоотведения приведет в порядок бетонное основание фонтанов. По проекту вся существующая гранитная облицовка чаш будет сохранена и восстановлена, специалисты отреставрируют архитектурно-лепной декор в центральной части объекта, недостающие элементы будут отлиты заново.
Фото Павла Мирошкина/архив V102.RU
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