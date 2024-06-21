Общество

В Волгограде за 26 млн восстановят два исторических фонтана

Общество 21.06.2024 09:36
0
21.06.2024 09:36


В Волгограде оживят два давно не действующих фонтана. Как сообщили V102.RU в администрации Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» заключило контракт с ООО «Реновацио» на восстановление двух фонтанов в бульварной зоне пр. им. В. И. Ленина. Сооружения расположены на пересечении с ул. Порт-Саида, а также на перекрестке улицы Комсомольской напротив Центробанка. Фонтаны входят в состав объекта культурного наследия «Комплекс застройки пр. Ленина». 
«Реновацио» оказалось единственным участником аукционов, контракт с компанией муниципальное учреждение заключило по максимальной цене. Так, реконструкция фонтана около здания ЦБ обойдется в 10,8 миллиона рублей, еще 15,8 миллиона потратят на восстановление объекта на Порт-Саида. 
Лицензированный подрядчик, пояснили в мэрии,  смонтирует новое оборудование, восстановит системы водоснабжения, водоотведения приведет в порядок бетонное основание фонтанов. По проекту вся существующая гранитная облицовка чаш будет сохранена и восстановлена, специалисты отреставрируют архитектурно-лепной декор в центральной части объекта, недостающие элементы будут отлиты заново.

Фото Павла Мирошкина/архив V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.06.2024 13:25
Общество 21.06.2024 13:25
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2024 13:07
Общество 21.06.2024 13:07
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2024 12:31
Общество 21.06.2024 12:31
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2024 10:34
Общество 21.06.2024 10:34
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2024 10:02
Общество 21.06.2024 10:02
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.06.2024 09:55
Общество 21.06.2024 09:55
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2024 09:07
Общество 21.06.2024 09:07
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2024 08:28
Общество 21.06.2024 08:28
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2024 22:07
Общество 20.06.2024 22:07
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2024 20:09
Общество 20.06.2024 20:09
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2024 19:23
Общество 20.06.2024 19:23
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2024 19:11
Общество 20.06.2024 19:11
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2024 17:51
Общество 20.06.2024 17:51
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2024 17:20
Общество 20.06.2024 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2024 16:58
Общество 20.06.2024 16:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:25
На СВО погиб военнослужащий из Камышина Сергей ДворниковСмотреть фотографии
13:15
В Волгоградской области пройдут матчи лиги юных футболистов «Кожаный мяч»Смотреть фотографии
13:07
В Волжском разыскивают пропавшую неделю назад 81-летнюю пенсионеркуСмотреть фотографии
12:31
Как готовят хвостатых полицейских? Репортаж «Высоты 102» из кинологического центра в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:22
Глава СКР Бастрыкин ждет дело после избиения подростков в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:26
Как получить льготный кредит на догазификацию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:12
В Волгоградской области водитель вылетел на встречку из-за потери сознанияСмотреть фотографии
11:00
Стали известны подробности избиения подростков в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:47
Пьяные волгоградки толпой избили девочку-подростка с парнем: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:34
В Волгоградской области простились с погибшим на СВО рядовым Денисом МясищевымСмотреть фотографии
10:18
Спецтранспорт запускают с юга Волгограда до ЦПКиОСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде попало на видео жуткое ДТП на перекрёстке пр. Ленина и ул. Порт-СаидаСмотреть фотографии
10:02
ЕР: 22 июня в городах РФ создадут «огненные картины» на тему ВОВСмотреть фотографии
09:55
Бочаров прокомментировал ночную атаку БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:51
Юрий Завезен продлил контракт с «Ротором»Смотреть фотографии
09:36
В Волгограде за 26 млн восстановят два исторических фонтанаСмотреть фотографии
09:07
Волгоградка заплатит 13 тысяч рублей за оскорбление коллеги в WhatsApp*Смотреть фотографии
08:28
Московский ураган «Эдгар» ослабил хватку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:53
В небе над Волгоградской областью силы ПВО сбили беспилотник: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
22:07
Под Волгоградом суд отказался узаконить ангар возле нефтепроводаСмотреть фотографии
21:06
«Словно вылили тонны краски»: под Волгоградом водохранилище стало сине-зеленымСмотреть фотографииCмотреть видео
20:46
В Волгограде эвакуировали ТРК «Парк Хаус»Смотреть фотографии
20:32
Мэрию Волгограда уличили в загрязнении Григоровой балкиСмотреть фотографии
20:09
Кисет с землей из Осташкова передали родным фронтовика из Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:56
Матч «Ротора» и «Новосибирска» попал в топ-25 самых посещаемых игр годаСмотреть фотографии
19:23
На Ставрополье похоронили 42-летнего мобилизованного из Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:11
«От нас скорая не уезжает»: в Волгограде аварийное общежитие третий месяц не отключают от отопленияСмотреть фотографии
19:02
Суд отсрочил наказание истязавшей 11-летнюю дочь волгоградкиСмотреть фотографии
18:30
От дельного конструктива до претензий на сенсации. Что пишут о встрече Бочарова с волгоградцами экспертыСмотреть фотографии
17:51
В Камышине простились с погибшим в СВО Денисом АлексеенковымСмотреть фотографии
 