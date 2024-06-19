Волгоградка взыскала с автосервиса больше 200 тыс. за тотальную покраску седана

Дзержинский районный суд Волгограда встал на сторону автовладелицы, которая выставила финансовые претензии автосервису за некачественную покраску ее автомобиля марки Geely Emgrand.

Как сообщили V102.RU в суде, в пользу женщины взыскано свыше 200 тысяч рублей - убытки, связанные с необходимостью восстановления транспортного средства, в размере 73 744 рублей, сумма, уплаченная по договору об оказании услуг - 45 000 рублей, стоимость затрат на приобретение материалов - 14 758 рублей, штраф -66 751 рублей, судебные расходы – 14 280 рублей.

В материалах дела указано, что в августе 2022 года женщина заключила договор с автосервисом на покраску ее Geely Emgrand. Автовладелица оплатила стоимость услуг по договору в сумме 45 000 рублей, а также лакокрасочные материалы. Однако результат работ женщину не устроил.

Согласно выводам эксперта, автосалон допустил многочисленные нарушения наружной окраски кузова автомобиля, закрасив ручки, уплотнители, накладки, задние фары, передние фары и прочие наружные элементы кузова.

Женщина направила автосалону претензию о возврате денег и выплате компенсации на затраты по исправлению недостатков. Претензия была оставлена без удовлетворения.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.