Волгоградцы массово жалуются на сбой ТВ-сигнала

Жители Волгоградской области обратились в редакцию V102.RU с жалобами на отвратительную работу федерального цифрового телевидения. По их словам, на юге города и в ближайших населенных пунктах, перебои с вещанием начались еще два дня назад.

— В Красноармейском районе как минимум третий день подвисает картинка в телевизоре. Да, периодически такое происходит, но вчера и сегодня — что-то вообще длительное и беспредельное было — часами висло и пикселило, — рассказал читатель информагентства.

На проблемы с трансляцией любимых ток-шоу, новостей и сериалов также пожаловались обитатели одного из СНТ в Светлоярском районе.

— В районе села Червленое уже с вечера 14 июня наблюдаются проблемы с вещанием ТВ. То нет сигнала, то половина каналов не работает. Если бы такая проблема была только у меня одного, а то у всех соседей по нашему садовому товариществу, — посетовал волгоградец.

На горячей линии Волгоградского областного радиотелевизионного передающего центра проблему подтвердили, пояснив, что на вышке, расположенной на Мамаевом кургане обнаружена некая сторонняя помеха. Что это конкретно обозначает, оператор затруднился ответить, как и озвучить сроки восстановления корректной передачи сигнала. Специалист лишь добавил, что работы ведутся с 14 июня.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»