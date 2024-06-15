Картошка в Волгограде за месяц подорожала почти в 2 раза

Рост цен на картофель в Волгоградской области за неделю составил 22,5%. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградстат, стоимость килограмма картошки сейчас наблюдается в размере 54 рублей 7 копеек.

Отметим, что еще месяц назад цена на картофель была 30 рублей 56 копеек.

За неделю в регионе на 5,24% изменились цены на репчатый лук. Сейчас он стоит 39 рублей 97 копеек за кило. На 1,37% подорожала свекла – до 65 рублей 84 копеек.

Цены на капусту, морковь, свежие огурцы и помидоры снизились в среднем на 0,03 – 3,5%.