



14 июня в Астрахани под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу состоялось совещание, посвящённое вопросам нацбезопасности на Юге России. Как сообщает ИА «Высота 102», в мероприятии приняли участие представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, а также главы регионов, в числе которых и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Центральной темой обсуждения стали дополнительные меры информационной безопасности, в том числе и противодействие психологическому воздействию на население.

- Ключевым вектором решения вопросов информационной безопасности обозначено совершенствование механизмов защищенности информационных систем государственных органов и критической информационной инфраструктуры, - уточнили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Отдельно участники затронули наиболее чувствительные темы, касающиеся социализации мигрантов и усиления работы по пропаганде традиционных семейных ценностей.

Фото: www.scrf.gov.ru