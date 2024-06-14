Общество

В Волгоградской области 12 тыс. медработников получают соцвыплаты

Общество 14.06.2024 09:52
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14.06.2024 09:52


Специальные выплаты для медиков, которые были введены в России еще в январе 2023 года, в Волгоградской области в настоящее время получают 12 136 представителей этой отрасли. Об этом V102.RU сообщили сегодня, 14 июня, в отделении СФР по региону. Их размер составляет от 13 до 50 тысяч рублей.

Ежемесячные выплаты положены работникам первичного звена здравоохранения, районных и участковых больниц, станций и отделений скорой помощи. С 1 марта текущего года размер соцвыплат был повышен для тех медработников, которые трудятся в сельской местности, райцентрах и малых городах.

Теперь выплата для врачей, которые трудятся в городах с населением от 50 до 100 тысяч человек, сегодня составляет 29 тысяч рублей. Средний медицинский персонал получает дополнительно 13 тысяч рублей. 

В населенных пунктах, где проживает менее 50 тысяч человек, врачам доплачивают 50 тысяч рублей, а среднему медперсоналу - 30 тысяч рублей.

В СФР напоминают, что самостоятельно врачам за выплатами обращаться не нужно, так как средства перечисляются на  основании данных, которые предоставляют медорганизации. Реестр таких специалистов, которые имеют право на соцвыплаты, формируется каждый месяц.

Для уточнения информации можно обратиться в Единый контакт-центр Отделения СФР по Волгоградской области по телефону: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

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