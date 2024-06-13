Расследования

Приставы задержали по дороге в Армению прикинувшегося бедняком экс-бизнесмена

Расследования 13.06.2024 21:16
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13.06.2024 21:16

Приставы в Волгоградской области взыскали с бывшего предпринимателя более 100 тысяч рублей, которые он задолжал по налогам. Как сообщили V102.RU в ГУ ФССП России по региону,  сделать это удалось только тогда, когда экс-бизнесмену срочно понадобилось лететь в Армению по семейным вопросам.

По информации приставов, накопив долги по налогам, мужчина прекратил предпринимательскую деятельность и предпочитал перебиваться случайными подработками. В таком случае, полагал он, взыскать с него долг было невозможно. 

– Экс-предприниматель не учел, что в рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, – пояснили в ведомстве. – Через некоторое время мужчине срочно  понадобилось вылететь в Армению, однако на рейс он допущен не был из-за наложенного ограничения. 

После того, как в аэропорту должника не пустили на рейс, он тут же поехал в отделение судебных приставов и полностью оплатил долг. 

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