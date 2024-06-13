



Ровно через месяц, 13 июля, Волгоград примет Суперкубок России по футболу, разыграть который предстоит «Зениту» и «Краснодару». Большое спортивное событие состоится на стадионе «Волгоград Арена», подступы к которому сегодня, 13 июня, оказались отрезаны из-за реконструкции линии скоростного трамвая.

Так, сообщают читатели ИА «Высота 102», вечером в четверг пассажиры общественного транспорта при подходе к остановке у стадиона столкнулись с неожиданным препятствием для себя.

– Как мы и полагали ранее, рабочие вместе с рельсами и шпалами полностью содрали асфальт, оставив после себя его горы. Вместе со всем этим делом демонтировали и узкую тропинку – пешеходный переход через рельсы. Но и это не все. По каким-то причинам на месте, где был переход, выставили ограждения. Теперь приходится обходить забор, нырять в пучину битого асфальта, щебня и плитки, чтобы пробраться к автобусной остановке, – рассказывают волгоградцы.





К слову, там, где раньше был остановочный павильон, сегодня о нем напоминают лишь фрагменты в фундаменте.

– У рабочих, надеемся, стоит задача успеть до Суперкубка? – задаются вопросом волгоградцы. – В противном случае мы долго не протянем, если будем каждый день преодолевать такие препятствия. О каблуках на ближайшее время точно стоит забыть.





Напомним, что на проведение Суперкубка претендовали Краснодар и Екатеринбург. Однако именно Волгоград был выбран как самый удобный для команд-участниц вариант из-за логистических соображений.

Фото: читатели ИА «Высота 102»