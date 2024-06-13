На проспекте Жукова в Волгограде пробился мощный фонтан





В Дзержинском районе Волгограда утром 13 июня на пересечении проспекта Жукова и ул. Качинцев пробился мощный фонтан, в результате потоки воды хлынули на проезжую часть.





По информации читателей информагентства, проезжавших утром в четверг по проспекту Жукова, подтопленными оказались дороги по обеим улицам.

– Пока что на месте аварийных бригад не видно. А вода прилично шурует на проезжую часть, – пишут водители.

Как стало известно ИА «Высота 102», фонтан образовался в результате неисправной работы поливочного водовода на проспекте Жукова. За его обслуживание отвечают городские службы.

Фото, видео: читатели ИА «Высота 102»